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Flipper Zero позиционируется как «многофункциональное устройство для гиков». По словам производителя, можно использовать его, например, для взлома систем доступа и другого оборудования. Программное обеспечение с открытым исходным кодом позволяет расширять возможности устройства.
Разработкой Flipper Zero занималась команда российских программистов. На сайте компании устройство стоит $169. Однако в Россию заказ оформить нельзя.
Можно с уверенностью сказать, что большинство покупателей приобретают гаджет не для взлома различных систем или угонов автомобилей. В сети есть много видеороликов, демонстрирующих возможности гаджета.
В основном Flipper Zero используется для выявления брешей в безопасности устройств.
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Однако такие устройства канадские власти запрещают продавать с 8 февраля. Причиной таких мер предположительно являются угоны автомобилей. Розничные продавцы в Канаде больше не смогут предлагать Flipper Zero и подобные инструменты.
Однако не было никаких свидетельств, что при угонах использовалось устройство.
«Мы были бы рады, если бы вы предоставили доказательства того, что Flipper Zero причастен к преступной деятельности такого рода», — пишет команда разработчиков.
Представитель компании заявил изданию Bleeping Computer, что опасность гаджета преувеличена. Это значит, что с его помощью нельзя угнать автомобиль, выпущенный после 1990-х годов.
Площадка Amazon прекратила продажу Flipper Zero в апреле 2023 года, поскольку «устройство предназначалось для скимминга карт». В Бразилии устройства не пропускаются в страну таможней, если кто-то пытается их ввезти. Дело в том, что беспроводные интерфейсы не были сертифицированы властями. Судя по всему, регуляторы не планируют выдавать устройству этот сертификат.