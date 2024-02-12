Канадские власти решили запретить «хакерский мультитул» Flipper Zero. Это популярный «хакерский инструмент» разработчиков из России.

Flipper Zero позиционируется как «многофункциональное устройство для гиков». По словам производителя, можно использовать его, например, для взлома систем доступа и другого оборудования. Программное обеспечение с открытым исходным кодом позволяет расширять возможности устройства.

Изображение: Flipper ZeroРазработкой Flipper Zero занималась команда российских программистов. На сайте компании устройство стоит $169. Однако в Россию заказ оформить нельзя.

Можно с уверенностью сказать, что большинство покупателей приобретают гаджет не для взлома различных систем или угонов автомобилей. В сети есть много видеороликов, демонстрирующих возможности гаджета.



В основном Flipper Zero используется для выявления брешей в безопасности устройств.

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Однако такие устройства канадские власти запрещают продавать с 8 февраля. Причиной таких мер предположительно являются угоны автомобилей. Розничные продавцы в Канаде больше не смогут предлагать Flipper Zero и подобные инструменты.

Однако не было никаких свидетельств, что при угонах использовалось устройство.



«Мы были бы рады, если бы вы предоставили доказательства того, что Flipper Zero причастен к преступной деятельности такого рода», — пишет команда разработчиков.

Представитель компании заявил изданию Bleeping Computer, что опасность гаджета преувеличена. Это значит, что с его помощью нельзя угнать автомобиль, выпущенный после 1990-х годов.

Площадка Amazon прекратила продажу Flipper Zero в апреле 2023 года, поскольку «устройство предназначалось для скимминга карт». В Бразилии устройства не пропускаются в страну таможней, если кто-то пытается их ввезти. Дело в том, что беспроводные интерфейсы не были сертифицированы властями. Судя по всему, регуляторы не планируют выдавать устройству этот сертификат.