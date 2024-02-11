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kosmos_news
Несколько источников подтвердили, что Россия использует интернет Starlink в зоне СВО
Российские военные используют спутниковый интернет Илона Маска

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Российские военные, очевидно, пользуются спутниковым интернетом Starlink от компании SpaceX. Это подтверждают украинские источники, сообщает портал Defense One, входящий в медиахолдинг Atlantic Media.
Терминал Starlink в снегу. Фото: APA/AFP/YASUYOSHI CHIBAВпервые появилась информация, что Россия использует терминалы Starlink на линии фронта несколько месяцев назад. Источник из Украины подтвердил это Defense One, добавив, что терминалов становится всё больше. По его информации, Россия используется «десятки» терминалов Starlink.

Как сообщает Newsweek, упоминания об использовании Россией интернета от SpaceX уже появились в нескольких украинских социальных сетях. Там также говорится, что Россия закупила соответствующую аппаратуру через Дубай.

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Компания прокомментировала ситуацию: «SpaceX не имеет никаких отношений с РФ». Якобы ее продукция никогда не продавалась в России. SpaceX не работает в Дубае и не имеет там дилеров, через которых можно было бы купить Starlink. Терминалы, используемые подсанкционными организациями, будут отключены.

В российских интернет-магазинах техника Starlink всё же присутствует. Приёмное оборудование имеется в ассортименте у дилеров iMiele.ru и в официальном магазине DJI в России.Скриншот одного из онлайн-магазиновКак только приёмник Starlink обнаруживает, что находится в одной из непокрытых зон, он просто отказывается предоставлять услугу, даже если технически мог установить соединение. Вероятно, можно перепрошить оборудование.

Вполне возможно, что SpaceX вообще не будет блокировать приём Starlink вдоль линии фронта, чтобы украинские военные случайно не остались без интернета. Очевидно, что SpaceX не знает точно, какие терминалы за какой стороной закреплены.

Вскоре после СВО Маск согласился доставить терминалы SpaceX Starlink на миллионы долларов украинским государственным объектам и предоставить им бесплатный доступ к платному сервису. Позже возникло несколько разногласий по поводу стоимости услуг. 

Маск, как утверждается, предотвратил внезапную атаку Украины на Крым, деактивировав Starlink. Сообщается, что Маск, будучи руководителем SpaceX, тайно отдал техническим специалистам приказ отключить Starlink у берегов Крыма. Он знал, что Украина использует спутниковый интернет для управления летающими дронами-камикадзе.

Этим действием Маск хотел предотвратить «маленький Пёрл-Харбор». Говорят, что он опасался, что Россия ответит ядерным оружием, если Черноморский флот в Крыму будет уничтожен в результате такой атаки.

#россия #украина #технологии #spacex #интернет #starlink
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