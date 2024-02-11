В начале февраля солнечная вспышка М4 выбросила в атмосферу огромное количество плазмы. Солнечные вспышки можно предсказать, используя данные о солнечной короне — верхнем, самом горячем слое атмосферы Солнца.

Солнце в настоящее время особенно активно. Возникает много солнечных бурь. Причина в их цикле, который повторяется каждые 11 лет. Все начинается с солнечного минимума, где активность особенно мала. Солнечный максимум следует примерно через 5 лет, когда наблюдается особенно высокий уровень активности, прежде чем он снова снизится до минимума. Последний минимум был в 2019 году, поэтому сейчас мы находимся в фазе роста активности.

Так, 6 февраля произошла массивная солнечная вспышка. НАСА зафиксировало извержение класса М4 с помощью исследовательского спутника Обсерватории солнечной динамики.

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Изображение из открытых источников Вспышки делятся на различные классы в зависимости от энергии рентгеновского излучения: A, B, C, M, X. В этих классах существует спецификация по их интенсивности со значением от 1 до 10. Самым сильным из когда-либо измеренных значений было X45.

Вспышка возникла в ночь на 6 февраля 2024 года. Пик извержения пришелся на 3:15 утра по Гринвичу. В 3:50 утра уровень извержения находился на уровне М2.

Во время извержения произошел корональный выброс массы (CME). Горячая плазма выбрасывается в космос и возникает магнитное поле. Плазменная струя двигалась со скоростью 400 километров в секунду.

Когда CME сталкивается с Землей, то может изменить свое магнитное поле. Возникающие в результате геомагнитные бури могут вызвать сбои в радиопередаче. Но CME редко достигает Земли. Нынешняя вспышка произошла на южной стороне Солнца. Поэтому выброс мог не достичь нашей планеты.

Вспышка ультрафиолетового излучения от извержения уже давно достигла Земли. Лучи движутся со скоростью света и достигают нас всего за восемь минут.

Поскольку солнечные бури нарушают работу чувствительной электроники на Земле и, в худшем случае, могут даже привести к массовым сбоям в коммуникациях и энергосистеме, они представляют определенный риск. Поэтому имело бы смысл предсказать их как можно точнее. До сих пор сделать это было очень сложно.

Недавно ученые НАСА нашли новый метод более точного прогнозирования солнечных бурь. Об этом сообщает само космическое агентство в своем блоге.

Ученые обнаружили, что перед извержениями в верхних слоях солнечной атмосферы, так называемой короне, происходят небольшие вспышки. НАСА сравнивает это явление с «маленькими бенгальскими огнями перед большим фейерверком». Данные можно использовать, чтобы определить, из каких регионов Солнца чаще всего исходят так называемые солнечные вспышки. Когда частицы, испускаемые этими солнечными вспышками, достигают Земли, происходит солнечная буря.

Ученые ранее исследовали, как активность в нижних слоях солнечной атмосферы может указывать на неизбежную вспышку в активных регионах. Дальнейшие исследования позволят более точно рассчитать, когда и с какой силой на Землю обрушится солнечная буря.