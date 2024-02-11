Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
НАСА нашло новый способ предсказывать солнечные бури
В начале февраля солнечная вспышка М4 выбросила в атмосферу огромное количество плазмы. Солнечные вспышки можно предсказать, используя данные о солнечной короне — верхнем, самом горячем слое атмосферы Солнца.

реклама

Солнце в настоящее время особенно активно. Возникает много солнечных бурь. Причина в их цикле, который повторяется каждые 11 лет. Все начинается с солнечного минимума, где активность особенно мала. Солнечный максимум следует примерно через 5 лет, когда наблюдается особенно высокий уровень активности, прежде чем он снова снизится до минимума. Последний минимум был в 2019 году, поэтому сейчас мы находимся в фазе роста активности.

Так, 6 февраля произошла массивная солнечная вспышка. НАСА зафиксировало извержение класса М4 с помощью исследовательского спутника Обсерватории солнечной динамики. 

реклама

Изображение из открытых источников Вспышки делятся на различные классы в зависимости от энергии рентгеновского излучения: A, B, C, M, X. В этих классах существует спецификация по их интенсивности со значением от 1 до 10. Самым сильным из когда-либо измеренных значений было X45.

Вспышка возникла в ночь на 6 февраля 2024 года. Пик извержения пришелся на 3:15 утра по Гринвичу. В 3:50 утра уровень извержения находился на уровне М2.

Во время извержения произошел корональный выброс массы (CME). Горячая плазма выбрасывается в космос и возникает магнитное поле. Плазменная струя двигалась со скоростью 400 километров в секунду.

Когда CME сталкивается с Землей, то может изменить свое магнитное поле. Возникающие в результате геомагнитные бури могут вызвать сбои в радиопередаче. Но CME редко достигает Земли. Нынешняя вспышка произошла на южной стороне Солнца. Поэтому выброс мог не достичь нашей планеты. 

Вспышка ультрафиолетового излучения от извержения уже давно достигла Земли. Лучи движутся со скоростью света и достигают нас всего за восемь минут.

Поскольку солнечные бури нарушают работу чувствительной электроники на Земле и, в худшем случае, могут даже привести к массовым сбоям в коммуникациях и энергосистеме, они представляют определенный риск. Поэтому имело бы смысл предсказать их как можно точнее. До сих пор сделать это было очень сложно.

Недавно ученые НАСА нашли новый метод более точного прогнозирования солнечных бурь. Об этом сообщает само космическое агентство в своем блоге.

Ученые обнаружили, что перед извержениями в верхних слоях солнечной атмосферы, так называемой короне, происходят небольшие вспышки. НАСА сравнивает это явление с «маленькими бенгальскими огнями перед большим фейерверком». Данные можно использовать, чтобы определить, из каких регионов Солнца чаще всего исходят так называемые солнечные вспышки. Когда частицы, испускаемые этими солнечными вспышками, достигают Земли, происходит солнечная буря.

Ученые ранее исследовали, как активность в нижних слоях солнечной атмосферы может указывать на неизбежную вспышку в активных регионах. Дальнейшие исследования позволят более точно рассчитать, когда и с какой силой на Землю обрушится солнечная буря.

#наса #земля #астрономия #солнце #астрофизика #солнечные бури
+
Написать комментарий (0)
На Солнце произошла мощная вспышка: возможно возникновение магнитных бурь
НАСА изучает образцы с астероида Бенну: этот объект мог быть осколком обитаемой планеты
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Деформация тектонических плит на дне Тихого океана может привести к появлению небольшого континента
+
JetZero: Пассажирский самолет с уникальной конструкцией крыла должен взлететь в 2030 году
3
В Китае построят большой спектроскопический телескоп для изучения экзопланет
+
Космические силы США отправляют своего сотрудника Ника Хейга в космос
+
Мировой лидер сетевого оборудования Cisco готовит тысячи своих сотрудников к сокращению
4
ВС РФ продолжают методично вытеснять ВСУ с улиц Авдеевки
+
NewsAtlas: WaveAerospace разработали дрон Huntress II Turbojet реактивным двигателем
+
Российские вооруженные силы используют спутниковый интернет Starlink в зоне проведения СВО
+
Власти США готовы выплатить до $10 млн за сведения о ключевых лицах хакерской группировки Hive
+
В Epic Games Store можно бесплатно получить Doki Doki Literature Club Plus и Lost Castle
5
Управляемый по лазеру снаряд Инвар-М на предельной дальности поразил украинский БМП Bradley
1
Новая система AIM-132 ASRAAM разработана для Украины и уже находится в зоне СВО
+
MSI выпустила безвентиляторный мини-ПК на базе Intel N100
+
Тысячи рабочих мест и миллиарды инвестиций получит Хабаровский край в 2024 году
3
Take-Two объявила приблизительную дату выхода GTA VI
2
HONOR внедряет кремний-углеродные аккумуляторы в свои смартфоны
+
Экс-сотрудник Apple выпустил AR-очки за $349, в 10 раз дешевле Vision Pro
+
AMD представила архитектуру Embedded+ для улучшения качества искусственного интеллекта
+
ASML продемонстрировала новейший литографический сканер стоимостью $380 млн
4
Си Цзиньпин поздравил народ с китайским Новым годом
+

Популярные статьи

Из-за России США отказываются от многомиллиардного проекта FARA, на который ушло более 6 лет
1
Собираем тотально белый игровой ПК из новых комплектующих за 78600 рублей
61
Как я полдня собирал игровой ПК для шефа, и что мне удалось найти в крошечном турецком магазине
22
Краткий обзор игры "Hollow Knight"
2
Новая угроза для Украины - российская гиперзвуковая ракета 3M22 «Циркон»
+
Китайские майнеры стекаются в Эфиопию, привлеченные дешевой энергией и идеальным климатом
+
10 лучших постапокалиптических сериалов по моему мнению
1
Samsung Galaxy S23 FE - всё, что вам необходимо знать
2
Кристалл времени позволил увеличить производительность "идеальной" квантовой системы на 28 кубитов
+
Собираем мощный игровой ПК 2024 года за 150 тысяч рублей для игр в QuadHD на ультра с RT (Февраль)
4

Сейчас обсуждают

BEJIEC
12:17
Это начало конца, однозначно. Вопрос времени только.
В Венгрии сочли ошибкой отсутствие стремления Запада к диалогу с Россией
DonCarleone
12:13
Это было ясно ещё в 2022 году.
Илон Маск согласился, что США и Европа потерпели поражение в конфликте на Украине, а Россия оставит за собой Крым и новые регионы
BEJIEC
12:12
На предложении "...диска нет, а вместо него флешка. Это сильный прорыв вперёд и уже ради этого можно брать плату" я перестал читать дальше.
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Dark Hero
Китя.
12:12
Это было раньше. до спец операций. Так что не баламуть воду.
В Госдуме обсуждается законопроект о лишении иноагентов всех источников дохода в России
Павел Гришин
12:08
Хотел версию с нормальной картой :D
PlayStation 6 обещает стать самой мощной консолью своего поколения: релиз ожидается в 2028 году
Blackengine
12:08
Лал) Так же как "две шаурмичные приносили по 10000 рублей денег в день"
Как работает первая в мире атомная электростанция четвёртого поколения
Апшеронский скакел
12:07
А теперь сиди и доказывай, что всë это чушь. А вот ты уже реально начал городить чушь, лишь бы задницу свою выгородить
О современном состоянии военно-воздушных сил Германии
bzun
12:06
Фрейд был бы рад познакомится с тестировщиками покупающими компьютеры и разгоняющими их чтоб получить лучший результат в 7zip, дебилы одним словом. Можно конечно создать проц заточенный под 7zip иполу...
Процессор AMD Ryzen 9 7900X на частоте 7050 МГц показал лучший результат в 7-ZIP
nikat
12:05
Что за бред написан в статье? Какой ещё "шаттл"? Из каких ещё "войнов"? Это, практически без изменений, советская разработка орбитального самолета "Спираль", украденная пиндосами в 90-е годы после ра...
Частный космический корабль должен посетить МКС в 2024 году
Кирилл Прозоровский
12:03
У нас только миллионы перелетов а в штатах или Китае прорва. . И эта штука сейчас начнет перевозить половину? Сотни миллионов. Десятки самолётов часами будут стоять по гигантским аэропортам на зарядке...
Авиалайнер E9X на электроприводе сможет пролететь 1000 км без керосина
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем