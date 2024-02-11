Эксперты компании по восстановлению данных CBL Datenrettung советуют не полагаться на дешевые USB-накопители.

Качество USB-накопителей (флешек) и карт памяти microSD продолжает снижаться, предупреждает немецкая компания по восстановлению данных CBL Datenrettung. По мнению экспертов, с дешевыми устройствами следует быть особенно осторожными.

Изображение из открытых источниковЗа последний год компания часто отмечала, что у неисправных USB-накопителей логотип производителя удаляется с NAND — внутренней микросхемы флеш-памяти, на которой хранятся данные. Эксперты подозревают, что эти чипы, скорее всего, брак крупных производителей памяти.

Дефектные чипы не проходят контроль качества крупных производителей и перепродаются более мелким компаниям, которые выводят их на рынок с уменьшенной ёмкостью памяти. Многие из этих некачественных устройств хранения данных поставляются бесплатно в рамках маркетинговых акций. Среди них есть и фирменная продукция. В любом случае не стоит полагаться на надежность этих флешек, потому что возможна потеря данных.

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Но даже у более дорогих USB-накопителей известных производителей в последние годы стали возникать ошибки. По мнению экспертов, появление ошибок зависит от способа изготовления флешек. Даже при использовании высококачественных микросхем памяти производителям приходится прикладывать огромные усилия для создания механизмов исправления ошибок.

По словам экспертов флешка удобна в использовании, но она может потерять данные, например, если хранить ее в течение длительного времени. Эксперты дают советы, как продлить срок службы флешки:

Количество циклов удаления на устройствах ограничено, они «стареют» при каждой новой записи, поэтому рекомендуется использовать несколько флешек.

Флешку следует хранить в прохладном месте, так как высокие температуры ускоряют потерю данных.

Обязательно нужно нажимать «Безопасное извлечение» или «Извлечь», прежде чем вытаскивать USB-накопитель из ноутбука или ПК.



