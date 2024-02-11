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Искусственный интеллект назвал пять криптовалют, которые станут лучшими в 2024 году
Недавно Google выпустила новую модель искусственного интеллекта Gemini. Эксперты протестировали расширенные возможности новой системы: ИИ рекомендует присмотреться к пяти криптовалютам в 2024 году.

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Несколько дней назад Google выпустила Gemini, новый ИИ. Чат-бот должен заменить своего предшественника Bard. В основе изменений лежат улучшения, призванные сделать Gemini более эффективным.

Ранее чат-бот Google получил новые функции. Речь идет о расширении существующих функций Bard на более чем 40 языков и стран, включая возможность загружать изображения с помощью Google Lens или корректировать ответы бота по длине и стилю.

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В англоязычной версии чат-бота внедряются новые функции: ИИ-инструмент может собирать информацию из различных сервисов Google, таких как Gmail, Maps, Drive, YouTube, и учитывать ее в своем ответе. Также инструмент может обрабатывать информацию о расписании рейсов и свободных местах в отелях. Google хочет в будущем создать способ подключения чат-бота к сторонним инструментам. Однако точные сроки реализации этой функции компания не называет.

Также была улучшена функция «Поиск в Google»: после нажатия на символ G чат-бот с искусственным интеллектом проверяет собственный ответ и ищет в интернете доказательства своих утверждений. Затем пользователи смогут просматривать любой противоречивый или поддерживающий контент. Каждое предложение проверяется, и по цветовой маркировке можно увидеть, поддерживает ли поиск Google утверждение чат-бота или нет.

Защита данных должна продолжать играть важную роль, подчеркивает Google. Так что, если пользователь, например, планирует составить резюме или сделать план поездки с ИИ, ему не нужно беспокоиться, что личные данные будут раскрыты. Этот контент не будет представлен людям-рецензентам, а чат-бот не станет дополнительно обучаться на этих данных.

Новый чат-бот имеет в четыре раза больше параметров по сравнению с предшественником. Он может решать более сложные задачи и генерировать креативные тексты. Gemini может дать конкретный ответ на вопрос, какие пять криптовалют являются лучшими для инвестиций в 2024 году. На это обратил внимание портал CoinMarketCap.

Изображение из открытых источниковПрежде всего, Gemini рекомендует биткоин. 


«Биткоин — старейшая и самая известная криптовалюта. Его рыночная капитализация превышает $1 трлн, и он считается самой безопасной криптовалютой», — пишет чат-бот.

Приближающийся халвинг, который ожидается в апреле, вероятно, приведет к значительному росту цены ведущей криптовалюты. Аналитики уже несколько месяцев прогнозируют рост актива. Ожидается, что халвинг спровоцирует бычий рынок, напоминает чат-бот.

Многие эксперты предполагают, что в результате цена BTC впервые достигнет $100 000. Криптовалюта установила текущий рекордный максимум в ноябре 2021 года на отметке $69 000. 11 февраля за монету дают $47 600.

Gemini ошибочно называет биткоин «самой нестабильной криптовалютой». Даже среди десяти крупнейших монет многие активы пока колеблются значительно сильнее, чем лидер рынка.

По мнению Gemini, Ethereum, ближайший конкурент биткоина, также заслуживает внимания. ETH особенно рекомендуется трейдерам, которые хотят инвестировать в сравнительно стабильную криптовалюту. В 2023 году курс Ethereum колебался заметно меньше, чем курс биткоина. Ethereum — бесспорный лидер в секторе DeFi. Криптовалюта продолжает бороться за свое первенство в этой области, при этом число конкурентов постоянно увеличивается. 11 февраля за 1 ETH дают почти $2 500.

Gemini видят в Cardano (ADA) огромный потенциал. Это прямой конкурент Ethereum. Оба блокчейна стремятся доминировать в сфере децентрализованных финансах. Среди разработчиков децентрализованных приложений Cardano всегда был менее популярен, чем Ethereum. Однако в 2023 году блокчейн добился заметного прогресса в пространстве DeFi, как показывают данные DefiLlama.



     «Cardano отличается энергоэффективностью и масштабируемостью», — пишет о проекте Gemini.

В будущем ADA «имеет потенциал стать одной из самых важных криптовалют будущего». ADA на данный момент занимает восьмое место среди крупнейших криптовалют и должна конкурировать с более молодыми проектами Solana и Avalanche.

Solana также присутствует в списке рекомендуемых для инвестиций монет. Криптовалюта пережила второе рождение в 2023 году после резкого падения в 2022 году. Ни одна другая криптовалюта из топ-10 не смогла показать столь хорошие показатели, как SOL в прошлом году.

Токен SOL стал особенно популярен среди институциональных инвесторов. Проект известен хорошими отношениями с регулирующими органами и имеет большой потенциал для массового внедрения благодаря масштабируемости. Блокчейн Solana недавно испытал сбой. Это не ослабило курс криптовалюты. SOL вырос в цене на 11% в рамках недельного тренда (с 4 по 11 февраля).

Polkadot (DOT) тоже попал в список Gemini. Криптовалюта на данный момент находится на 13 месте по рыночной капитализации. По мнению чат-бота, проект особенно интересен своей функциональной совместимостью.

#технологии #искусственный интеллект #криптовалюты #биткоин #ethereum #инвестиции #solana #gemini #cardano #polkadot
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