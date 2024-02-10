Михаил Матвеев, один из самых разыскиваемых хакеров в мире, похоже, не воспринимает всерьез ФБР и его список самых разыскиваемых лиц. Сейчас он находится в России.

В начале февраля, как сообщает портал forklog, власти США пообещали выплатить $10 млн за информацию об операторах Hive. Эта организация занимается вымогательством и с 2021 по 2022 смогла получить около $100 млн. Год назад инфраструктура организации была ликвидирована. В декабре 2023 года оператор Hive был арестован во Франции. Одним из разработчиков Hive считается Михаил Матвеев.

Изображение из открытых источниковМихаил Матвеев, также известный под псевдонимами Wazawaka и Boriscelcin, является одним из самых разыскиваемых хакеров в списке ФБР. Агентство ищет его за ряд преступлений, включая атаки на компьютерные системы, умышленное повреждение защищенного компьютера и угрозы.

Однако Матвеев, похоже, не воспринимает всерьез текущую ситуацию. Еще осенью в провокационном посте на X он высмеивал ФБР, демонстрируя футболку с принтом своей фотографии и надписью «Разыскивается» («Wanted»). Он даже спросил своих подписчиков, интересуются ли они подобным мерчем — и ответ был очевиден: более 75% сказали «да».

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СМИ попросили Матвеева дать интервью, но россиянин не захотел общаться с прессой. Он лишь рассказал, что считает себя не хакером, а «специалистом другого типа». Когда его спросили, как он лишился пальца, Матвеев прекратил беседу.

Сообщается, что Матеев сыграл ключевую роль в разработке и распространении программ-вымогателей, таких как упомянутый выше Hive, Lockbit и Bakuk. Эти программы уже нанесли большой ущерб и являются одной из причин, почему ФБР так активно его ищет.

Матвеев, похоже, не боится ареста. Пока он остается в России, экстрадиция в США маловероятна. В уже удаленном видео на платформе X он позитивно отзывался о РФ: «Погода хорошая, климат хороший, все хорошо. Санкции меня тоже радуют».