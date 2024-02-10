В 2024 году многие криптокомпании (Kraken и Ripple) приходят в Европу. В США их не устраивает недружественное отношение властей.

Несмотря на проблемы регулирования в США, местная криптовалютная биржа Kraken продолжает свою экспансию в Европе и укрепляет свои позиции на мировом рынке. Компания уже получила лицензии от нескольких европейских стран, таких как Испания, Италия и Ирландия.

Согласно порталу forklog и другим криптовалютным ресурсам, теперь получена операционная лицензия от центрального банка Нидерландов DNB. Биржа получила разрешение на работу в качестве поставщика услуг виртуальных активов (VASP).

Изображение из открытых источниковЭта лицензия является важным шагом для Kraken. Биржа недавно столкнулась с юридическими проблемами с Комиссией по ценным бумагам и биржам США. Первоначально SEC подала в суд на биржу за прекращение деятельности по размещению стейкинга, после чего было достигнуто мировое соглашение. Позже на Kraken снова подали в суд, на этот раз за продажу незарегистрированных инвестиционных контрактов.

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Несмотря на эти трудности с регулированием, биржа последовательно стремится к расширению и теперь привлекла на свою сторону центральный банк Нидерландов. Недавнее приобретение голландской криптоброкерской фирмы BCM подчеркивает стратегическую важность голландского рынка. В официальном заявлении биржа подчеркнула силу голландской экономики и ее роль для технологических компаний.

Kraken считает, что лицензия VASP в Нидерландах еще больше укрепит позиции биржи на европейском рынке. Такое развитие событий позволит бирже расширить свои услуги на европейском рынке и удовлетворить растущий спрос на криптоактивы.

Продолжающееся расширение Kraken в Европе свидетельствует об уверенности европейских регуляторов в соблюдении правил компанией. Криптовалютная биржа в Европе укрепляет свое глобальное присутствие. Такой же стратегии, кажется, придерживается и эмитент криптовалюты XRP.

Изображение из открытых источниковКомпания Ripple открыла офис в Дублине. Европа представляет огромный рынок, нормативные требования в еврозоне не такие жесткие, как в США. ЦБ Ирландии (CBI) выдал компании-эмитенту XRP лицензию VASP после процесса регистрации и тщательной проверки, особенно в отношении отмывания денежных средств.

Для Эрика ван Мильтенбурга, главного операционного директора Ripple, этот шаг является важной вехой. По его мнению, компания не только успешно преодолела нормативные препятствия, но и укрепляет доверие к цифровой экосистеме в Ирландии и во всем ЕС. Лицензия открывает для Ripple много вариантов ведения бизнеса, в том числе широкий спектр услуг в области цифровых активов в Ирландии.

Эмитент XRP планирует предлагать свои услуги в еврозоне. Это особенно будет легко сделать, когда в этом году вступит в силу предложенное Европейским Союзом регулирование MiCA. Эта нормативно-правовая база позволяет компаниям работать в почти 30 государствах-членах ЕС с единой лицензией и, следовательно, может служить образцом для других криптовалютных компаний.

Лицензия в Ирландии может послужить катализатором для дальнейшего расширения Ripple в Европе.