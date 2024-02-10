Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Биржа Kraken получает криптовалютную лицензию в Нидерландах, Ripple — в Ирландии
В 2024 году многие криптокомпании (Kraken и Ripple) приходят в Европу. В США их не устраивает недружественное отношение властей.

реклама

Несмотря на проблемы регулирования в США, местная криптовалютная биржа Kraken продолжает свою экспансию в Европе и укрепляет свои позиции на мировом рынке. Компания уже получила лицензии от нескольких европейских стран, таких как Испания, Италия и Ирландия. 

Согласно порталу forklog и другим криптовалютным ресурсам, теперь получена операционная лицензия от центрального банка Нидерландов DNB. Биржа получила разрешение на работу в качестве поставщика услуг виртуальных активов (VASP).
Изображение из открытых источниковЭта лицензия является важным шагом для Kraken. Биржа недавно столкнулась с юридическими проблемами с Комиссией по ценным бумагам и биржам США. Первоначально SEC подала в суд на биржу за прекращение деятельности по размещению стейкинга, после чего было достигнуто мировое соглашение. Позже на Kraken снова подали в суд, на этот раз за продажу незарегистрированных инвестиционных контрактов.

реклама

Несмотря на эти трудности с регулированием, биржа последовательно стремится к расширению и теперь привлекла на свою сторону центральный банк Нидерландов. Недавнее приобретение голландской криптоброкерской фирмы BCM подчеркивает стратегическую важность голландского рынка. В официальном заявлении биржа подчеркнула силу голландской экономики и ее роль для технологических компаний.

Kraken считает, что лицензия VASP в Нидерландах еще больше укрепит позиции биржи на европейском рынке. Такое развитие событий позволит бирже расширить свои услуги на европейском рынке и удовлетворить растущий спрос на криптоактивы.

Продолжающееся расширение Kraken в Европе свидетельствует об уверенности европейских регуляторов в соблюдении правил компанией. Криптовалютная биржа в Европе укрепляет свое глобальное присутствие. Такой же стратегии, кажется, придерживается и эмитент криптовалюты XRP.
Изображение из открытых источниковКомпания Ripple открыла офис в Дублине. Европа представляет огромный рынок, нормативные требования в еврозоне не такие жесткие, как в США. ЦБ Ирландии (CBI) выдал компании-эмитенту XRP лицензию VASP после процесса регистрации и тщательной проверки, особенно в отношении отмывания денежных средств.

Для Эрика ван Мильтенбурга, главного операционного директора Ripple, этот шаг является важной вехой. По его мнению, компания не только успешно преодолела нормативные препятствия, но и укрепляет доверие к цифровой экосистеме в Ирландии и во всем ЕС. Лицензия открывает для Ripple много вариантов ведения бизнеса, в том числе широкий спектр услуг в области цифровых активов в Ирландии.

Эмитент XRP планирует предлагать свои услуги в еврозоне. Это особенно будет легко сделать, когда в этом году вступит в силу предложенное Европейским Союзом регулирование MiCA. Эта нормативно-правовая база позволяет компаниям работать в почти 30 государствах-членах ЕС с единой лицензией и, следовательно, может служить образцом для других криптовалютных компаний.

Лицензия в Ирландии может послужить катализатором для дальнейшего расширения Ripple в Европе.

#европа #биржи #kraken
+
Написать комментарий (0)
Defence24: закупка Чехией американских вертолётов стала объектом внимания Еврокомиссии
Байден прекратил выдачу новых разрешений на экспорт СПГ из Соединенных Штатов
Премьер Эстонии назвала жителей своей страны "самыми большими нытиками" в Прибалтике
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

ВСУ обнаружили в российских "Геранях" двигатели производства своего союзника из Европы – Чехии
2
НАСА: у нового самолета самые тонкие крылья в мире
8
Бывший стажер SpaceX и два студента выиграли $700000 за расшифровку 2000-летнего свитка с помощью ИИ
11
Новые крышные ветрогенераторы оказались намного эффективнее солнечных панелей
7
Фотограф заснял «зелёную вспышку» на наиболее жаркой планете Солнечной системы
2
АР: Бывшие колубийские военнослужащие стремятся попасть в ВСУ, чтобы заработать "на пенсию"
4
Космическая компания SpaceX купила Boeing 737-800 у Air China
2
PlayStation 6 обещает стать самой мощной консолью своего поколения: релиз ожидается в 2028 году
1
Украина просит у США лучшие вертолеты и новейшее вооружение
4
ТАСС: Российская подводная лодка класса «Лада» вступила в строй
3
Focus не удался: Ford прекращает производство модели в Германии
2
Авиалайнер E9X на электроприводе сможет пролететь 1000 км без керосина
2
Вышел мод Oblivion Lost 3.0 — поклонники S.T.A.L.K.E.R. ждали его десять лет
3
MW: ненадёжный британский эсминец выведен из операции в Красном море из-за "технических проблем"
1
System76 переходит на Pop!_OS: почему компания отказалась от Ubuntu
2
Симулятор жизни Paralives выйдет только в 2025 году, но посмотреть семь новых минут геймплея можно уже сейчас
+
Прогнозируют, что биткоин больше никогда не опустится ниже $40 000
6
Ученые раскритиковали планы ЦЕРНа по строительству суперколлайдера за 17 млрд. долларов
4
Показан ремейк Silent Hill 4: The Room на Unreal Engine 5
2
Новая VR-перчатка работает напрямую с нервной системой
+

Популярные статьи

8 отличных игр на ПК, в которые мне не надоедает играть снова и снова уже более 20 лет. Часть 3
28
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix Z790-E Gaming WIFI II
13
Как Sony раскрутила Microsoft на 9 млрд баксов и пачку чипсов
11
Краткий обзор игры "Hollow Knight"
1
Китайские майнеры стекаются в Эфиопию, привлеченные дешевой энергией и идеальным климатом
+
Собираем тотально белый игровой ПК из новых комплектующих за 78600 рублей
11
Обзор Call of Duty 2 - эталонный шутер
6
Исследование показало, что Земля уже преодолела критический порог глобального потепления в 1,5 °C
23
Компьютеры DEPO - сделано в России
6
Астрономы, возможно, обнаружили странное солнце, питаемое темной материей
1

Сейчас обсуждают

Эля Курбанова
08:56
Белый - не оригинально. Давайте лучше полностью зеленый соберем? Ящик взять от тт Ring edition, а вот с остальными комплектующеми загадка.. но было бы оригинальненько.
Собираем тотально белый игровой ПК из новых комплектующих за 78600 рублей
Тема Самухов
08:55
Вместо анаконды можно купить ссд от нетак или от адата
Собираем тотально белый игровой ПК из новых комплектующих за 78600 рублей
Islombek89
08:54
Ахахаха
RTX 4080 с трудом выдает 60 fps в разрешении 2K в GTA: San Andreas с модом RTX Remix
Тема Самухов
08:54
Боже мой, бп сама хуи от матери абит только название абит, а ссд.... Очень качественное, анаконда. Водянку на i3 12100,кайф. Вместо этого сама можно норм бп от дипкул купить или от фёрст плеер и мать ...
Собираем тотально белый игровой ПК из новых комплектующих за 78600 рублей
AlextraZ
08:53
Дегрод с "одноклассников". Просто прекрасно.
Бывший стажер SpaceX и два студента выиграли $700000 за расшифровку 2000-летнего свитка с помощью ИИ
AlextraZ
08:52
Я уверен что это комплексный сложный процесс.
Бывший стажер SpaceX и два студента выиграли $700000 за расшифровку 2000-летнего свитка с помощью ИИ
Немрущий фраг
08:51
Этот день когда япошки очень насмешили пирата Джека Воробья
Sony запретила активировать ключи от своих игр в Steam жителям России и Беларуси
コンダ シマ
08:48
firefox legacy (aka nightly browser) это лучшее что я нашел на os x 10.6
Браузер Supermium получил поддержку Windows XP, а также других «древних» ОС
Red Red
08:41
У чимбы нет жены, поэтому у него сразу все тупо, и срач в хлеву и минусик один.... Чимба не забудь По этим детским ручкам и кривеньким пальчикам с бледной кожей, на фоне плойкиного джойстика, наш ан...
Как легко заразить вирусами Ubuntu 22.04 LTS изначально не имея root прав
Игорь Иии
08:34
Скован переносицей? Сердечник соленоида сделаем из дуба, потому что диплом читать никто не будет... Господин Сычев - попробуйте перед публикацией посмотреть то, что Вам выдает переводчик
Samsung действительно не торопится начинать выпуск 4-нм чипов в США
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем