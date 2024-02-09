Разбился украинский реактивный беспилотник. Украина, судя по всему, использует немецкие двигатели в таких беспилотниках-камикадзе.

Участники различных конфликтов используют дроны-камикадзе. «Одноразовыми» дронами считаются атакующие беспилотники одностороннего действия (OWA-UAV).

Как это часто бывает в конфликтах, точная конструкция новой техники становится известна только тогда, когда её захватывают или она падает на территорию противника, не взорвавшись. Обломки затем предоставляют информацию о типе конструкции.

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В Россию впервые попал новый беспилотник-камикадзе с реактивным двигателем. Скорее всего, он уже давно используется Украиной, но информации о нём пока мало.

Изображение из открытых источниковЭксперт Саттон на своем сайте hisutton.com проанализировал его фотографии, появившиеся в сети. По оценке Саттона: с треугольным крылом и вертикальным оперением размеры аппарата составляют 3 метра (длина) и 2,5 метра (размах крыльев).

Боковые части треугольного крыла, вероятно, можно снимать для облегчения транспортировки. Основными строительными материалами являются дерево и стеклопластик.

Двигатель произведен немецкой компанией JetCat. Модель – P400-PRO. Двигатель считается очень качественным и используется, среди прочего, при строительстве более крупных моделей летательных аппаратов. Его можно приобрести в интернет-магазине JetCat за 10 950 евро.

Вот на видео модель дрона с тем же двигателем P400-PRO:



Двигатель установлен в хвостовой части фюзеляжа под вертикальным стабилизатором. Воздухозаборник расположен в днище дрона. По сравнению с пропеллерными дронами реактивные дроны значительно быстрее. От них труднее защищаться. Пока неясно, насколько быстр новый украинский беспилотник. Иранский «Шахед-238», который также оснащен реактивным двигателем, имеет максимальную скорость 500 км/ч.

Вооружение нового БПЛА состоит из осколочно-фугасной боевой части массой около 20 килограммов. Боевая часть этого типа рассчитана на создание сильного взрыва и как можно большего количества осколков. Новые дроны более совершенны. В то же время их производство, скорее всего, будет значительно дороже. Первые аппараты были построены или закуплены под лозунгом «лучше, чем ничего». Например, есть указания на то, что часть дронов была заказана у китайского интернет-магазина Alibaba.

Россия сейчас полагается на большое количество беспилотных летательных аппаратов. Помимо винтового «Шахед-136» и его преемника «Шахед-238», для атак используются «Ланцет-3» и КУБ-БЛА концерна «Калашников».

Дроны-камикадзе предлагают сторонам конфликта ряд преимуществ. Они могут атаковать в глубоком тылу противника, не подвергая опасности жизнь солдат. Как правило, они также могут производиться в гораздо больших количествах, чем, например, крылатые ракеты.

По сравнению с современными крылатыми ракетами (Storm Shadow может стоить больше миллиона долларов), дроны дешевы и просты в производстве. Даже если используются сравнительно дорогие немецкие двигатели.