MicroStrategy снова купила биткоины. Разработчик программного обеспечения будет позиционироваться как «компания-разработчик биткоина и продуктов на его основе».

Американская компания MicroStrategy 6 февраля опубликовала финансовые показатели за четвертый квартал 2023 года, а также подчеркнула свою будущую роль в развитии биткоина. Компания-разработчик программного обеспечения продолжает укреплять свои позиции в качестве крупнейшего держателя биткоинов. Майкл Сэйлор, основатель и президент компании, объявил, что компания будет создавать приложения, которые укрепляют сеть биткоина. Об этом пишет портал forklog.

Изображение из открытых источниковMicroStrategy сообщила, что общий доход от операций с криптовалютами составил $124,5 млн, что на 6% меньше, чем в прошлом году. Валовая прибыль за четвертый квартал составила $96,3 млн: прибыль в 77,3% по сравнению с $105,8 млн год назад. Операционные расходы снизились на 53,6% до $139,0 млн. Операционный убыток составил $42,8 млн по сравнению с убытком в $193,7 млн год назад. Чистая прибыль составила $89,1 млн, или $4,96 на акцию, по сравнению с чистым убытком в $249,7 млн год назад.

MicroStrategy приобрела 31 755 BTC за $1,25 млрд с конца третьего квартала, увеличив свои общие активы до 190 000 биткоинов. Они были куплены на общую сумму $5,93 млрд, или в среднем $31 224 за биткоин.

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MicroStrategy позиционирует себя как «первую в мире компанию-разработчика биткоина» в своем ежеквартальном отчете. Этот пункт в отчёте подчеркивает стратегическую перестройку компании, которая выходит за рамки простого владения BTC. MicroStrategy реализует комплексную стратегию, направленную на активное развитие и поддержку сети биткоина. Это достигается за счет сочетания финансовых инвестиций, поддержки рынка и технологических инноваций.

Видение MicroStrategy развития BTC выходит далеко за рамки простого участия в протоколе биткоин и реализации Bitcoin Core. Компания хочет играть активную роль в продвижении и поддержке всей экосистемы криптовалюты. Конечно, это включает и накопление биткоинов для повышения доверия к BTC. Кроме того, MicroStrategy планирует продолжать заниматься пропагандой биткоина, чтобы повысить глобальное понимание и признание актива.

Еще одним центральным элементом стратегии MicroStrategy являются технологические инновации. Компания планирует использовать свой опыт разработки программного обеспечения для создания передовых приложений и услуг, построенных на сети биткоина. Планируется интеграция биткоина в существующие решения бизнес-аналитики и разработку новых инструментов, специально адаптированных для сети криптовалюты.

В этом контексте MicroStrategy проводит прямое сравнение со спотовыми биткоин-ETF, недавно запущенными в США, чтобы подчеркнуть уникальное предложение. Основное внимание уделяется четырем ключевым аспектам: структура компании, способность разрабатывать программное обеспечение, получение денежных средств от операций и способность использовать рынки капитала.