Так называемый свет ночного неба или свечение атмосферы Земли имеет простую физическую причину.

Во вторник, 6 февраля, НАСА опубликовало изображение, показывающее свечение атмосферы Земли. Сильно экспонированная фотография была сделана 21 января с МКС. В этот момент космическая станция находилась на высоте 415 километров над Тихим океаном.

Фотографом выступил датский астронавт Андреас Могенсен, находящийся на МКС с 27 августа 2023 года. Миссия астронавта ЕКА рассчитана на 6 месяцев, поэтому ожидается, что он скоро вернется на Землю. Вот эта фотография:

ФОТО: NASA Видимый на фотографии свет ночного неба или свечение атмосферы впервые обнаружил швед Андерс Ангстрем в 1868 году. С одной стороны, оно возникает из-за непрямого рассеяния солнечного света и света звезд в ионосфере — верхней части атмосферы. Она начинается на высоте 80 километров и переходит в межпланетное пространство на высоте около 300 километров. С другой стороны, такое свечение возникает из-за ионизированных атомов.

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Эта ионосфера состоит, как следует из названия, из большого количества ионов (электрически заряженных атомов) и свободных электронов. Эти атомы ионизируются, то есть разрушаются, под действием ультрафиолетового света Солнца. Когда частицы снова встречаются, возникает видимый свет, который сохраняется еще долго после захода Солнца. Свечение возникает и днем, но оно слишком слабое, чтобы его можно было заметить.

ФОТО: NASA

С МКС это свечение можно увидеть как зеленоватую полосу. Атомы кислорода излучают свет на высоте около 100 километров. Длина волны света находится в зеленом спектре. На несколько километров ниже часто можно увидеть желтоватую полосу, вызванную ионами натрия. Они находятся в атмосфере.

Красное свечение (как на первом изображении) значительно выше зеленого свечения ночного неба. Оно создается молекулярным кислородом на высоте от 150 до 300 километров.