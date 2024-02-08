8 февраля котировки первой криптовалюты достигли уровня $44 500. Эксперты уверены в предстоящем росте актива на фоне принятия спотовых биткоин-ETF и предстоящего халвинга.

Биткоин 8 февраля торгуется в районе $44 500 - наивысшем уровне за последний месяц. Участники криптосообщества задаются только одним вопросом: криптовалюта готова тестировать новые максимумы или существует риск падения актива? Аналитик Нейт Джерачи считает, что BTC вскоре достигнет прорыва, который быстро вытолкнет крупнейшую криптовалюту за пределы текущей отметки в $44 500. Изображение из открытых источниковМожно многое сказать в пользу возобновления роста курса. Например, приближается весенний халвинг. С 2022 года многие известные представители криптосообщества ожидают бычьего рынка в 2024 году, например, Паскаль Готье или Джесси Пауэлл. По мнению экспертов, биткоин, скорее всего, поднимется выше $50 000 уже весной.

Многие эксперты ожидают роста цены актива до $100 000. Также инвесторы ожидают запоздалой реакции на одобрение в январе спотовых биткоин-ETF в США. Итак, очевидно, что халвинг и спотовые ETF положительно повлияют на курс биткоина. Криптофонды ведь предназначены для привлечения институционального капитала на рынок криптовалют. По мнению управляющего активами BlackRock, многие крупные компании просто ждут регулируемой точки входа на рынок.

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Джерачи считает, что успех фондов весьма вероятен, и согласен с этой оценкой экспертов Джеймса Сейффарта и Эрика Балчунаса.

Напомним, с октября прошлого года BTC вырос примерно с $25 000 до текущей отметки $44 500. Индекс «страха и жадности» с тех пор классифицировал настроение рынка как «жадное». Это значит, что инвесторы по-прежнему очень заинтересованы в BTC.