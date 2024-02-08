Самолет Elysian E9X вмещает 90 человек и, как сообщается, сможет осуществить 50% всех пассажирских рейсов. Он работает на электричестве.

В авиации практические альтернативы вредному для климата керосину встречаются редко. Самолеты с электрическим приводом очень трудно построить. На борту должны размещаться большие и тяжелые аккумуляторы. Водород считается наиболее реальной альтернативой традиционному топливу.

Изображение: Elysian Голландский стартап Elysian считает будущее электрической авиации перспективным. По данным компании, батареи емкостью 360 Вт/кг могут быть использованы для создания самолета, способного перевозить 90 пассажиров на расстояние до 800 километров. С небольшими доработками возможен пролёт до 1000 километров. Это означает, что с помощью технологии может быть осуществлено 50% всех коммерческих пассажирских рейсов.

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Согласно сообщению портала New Atlas, компания Amprius производила аккумуляторы емкостью 450 Втч/кг еще в 2022 году. Китайский аккумуляторный гигант CATL в прошлом году произвел батарею емкостью 500 Втч/кг. Руководитель отдела развития Elysian Рейнард Де Врис и некоторые коллеги уже представили соответствующее технико-экономическое обоснование проекта самолета.

Изображение: Elysian Авиалайнеры 1960-х годов были крайне неэффективны, поэтому им приходилось перевозить значительно большие объемы топлива, чем сегодняшним самолетам. Концептуальный самолет Elysian E9X имеет ретро-вид с относительно небольшим фюзеляжем и длинными крыльями, где также расположен энергонакопитель. Это решение позволило бы сэкономить место в фюзеляже и обеспечить меньшее сопротивление.

По данным Elysian, E9X может впервые взлететь в 2033 году. На 2024 год уже заложено достаточное финансирование. В рамках второго раунда финансирования планируется привлечь от €50 до €60 миллионов. Однако это пока всего лишь «гроши» для разработки, сертификации и строительства коммерческого авиалайнера. Управляющий директор Дэниел Розен Джейкобсон рассказал изданию Aviation Week, что затраты на весь проект составят около €7 миллиардов.

Европейская организация по безопасности авиации (Евроконтроль) недавно подсчитала, как будет выглядеть дальнемагистральный авиалайнер, летающий из Парижа в Сингапур с аккумуляторами и пропеллерами с электроприводом. Это должен быть самолет массой 5679 тонн. Самый большой пассажирский самолет Airbus A380 обычно весит при взлете 434 тонны (максимум 560 тонн). За счет сжигания керосина при подлете к Сингапуру он становится легче на 119 тонн.