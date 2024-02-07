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kosmos_news
Компания CybSafe: Наибольшему риску в интернете подвергаются не бумеры, а поколение Z
Поколение Z очень активно в интернете, но безопасность в сети представляет для них низкий приоритет. Таковы данные нового исследования.

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Чем человек старше, тем больше у него вероятность стать жертвой мошенников в интернете: таково преобладающее мнение, когда речь идет о кибербезопасности. Недавнее исследование показывает, что это не так.

Поколение Z пренебрегает защитой своих данных, хотя они выросли в эпоху интернета и проявляют там особую активность. Зумеры считаются основными жертвами киберпреступников. Исследование провела компания CybSafe. Изображение из открытых источниковВ опросе 2022 года приняли участие 3000 человек из США, Канады и Великобритании. В последнем исследовании за 2023 год было опрошено 6000 человек из Франции, Германии и Новой Зеландии.

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Были опрошены представители поколения Z, миллениалов, поколения X, бэби-бумеров и "молчаливого поколения" (родившиеся с 1928 по 1945 год). На вопрос, является ли онлайн-безопасность приоритетом, только 69% представителей поколения Z ответили утвердительно. У так называемого "молчаливого поколения" онлайн-безопасность является приоритетом в 94% случаях.

35% представителей поколения Z заявили, что им сложно защищать свои данные. Только 44% зумеров считают, что их кибербезопасность находится под контролем. А 21% считают, что не контролируют онлайн-безопасность.

43% представителей поколения Z уже стали жертвами киберпреступлений. Далее следуют миллениалы (36%). У бэби-бумеров меньше всего шансов стать жертвой киберпреступности — 15%.

#технологии #интернет #кибербезопасность
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