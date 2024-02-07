Запасы биткоинов в распоряжении майнеров снизились до отметок июля 2021 года.

Согласно аналитикам CryptoQuant, резервы биткоинов, которые находятся у майнеров, упали до отметок июля 2021 года. На это обратил внимание портал forklog.

Изображение из открытых источниковСообщается, что к 6 февраля запасы BTC сократились за пару дней на 14 000 монет, то есть на $600 млн. Вероятно, это связано с одобрением спотовых ETF. Майнеры готовятся к халвингу, после которого рентабельность добычи монет снизится вдвое. Аналитики пишут, что майнеры продают биткоины как на централизованных биржах, так и на внебиржевых площадках.

Глава CryptoQuant Ки Ен Чжу поясняет, что индекс реализованных майнерами монет трижды резко взлетал в ходе бычьего ралли в конце 2017 года. Продажи намайненных монет могут свидетельствовать о скором откате криптовалюты, однако сам Ки Ен Чжу оптимистично смотрит на перспективы рынка и является сторонником длинных позиций.

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Не все аналитики едины во мнении о возможной крупной коррекции рынка биткоина на фоне массовых продаж монет майнерами. Существует суждение, что майнеры продают биткоины в надежде получить прибыль на максимуме курса, но при этом они не допустят ощутимого снижения котировок. То есть продавцы понимают предел рынка, осознают его возможности поглотить предлагаемые ими монеты. Считается, что майнеры, в отличие от трейдеров, не заинтересованы в мгновенном получении дохода - их бизнес постоянен, и им необходимо регулярно оплачивать текущие издержки.

Очевидно, что покупатели готовы поглотить предложение майнеров-продавцов. Поэтому ожидать криптозимы, как это было после массовых продаж добытых в конце 2017-го - начале 2018 года монет, не стоит. К этому мнению склоняются большинство аналитиков.