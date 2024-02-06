США: На фото попал огромный бомбардировщик B-1, который перевозят на прицепе по городу
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В начале февраля огромный бомбардировщик перевозили по городам на юге США. Самолет B-1B Lancer отправили в путь длиной 725 километров – на прицепе грузовика.
Самолет был доставлен с базы ВВС Дайс (Техас) в Уичито, штат Канзас. Там он пройдет 3D-сканирование в Национальном институте авиационных исследований (NIAR). Результаты этих исследований должны помочь в обслуживании и ремонте новых самолетов.
Когда бомбардировщики B-1 стоят на взлетной полосе базы ВВС, они не кажутся слишком огромными, поскольку нет визуальных ориентиров.
Когда такой бомбардировщик расположен на обычной улице, его габариты действительно становятся очевидными. Об этом свидетельствуют многочисленные публикации в социальных сетях. На фото видно, насколько он огромен:
Rockwell B-1B Lancer имеет высоту 10 метров и длину 45 метров. Для сравнения: длина Airbus A320 составляет 37,57 метра. Огромные крылья машины при транспортировке демонтировали. Самолет имеет так называемое крыло изменяемой стреловидности. B-1B поступил на вооружение ВВС США в 1986 году как ядерный бомбардировщик.
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