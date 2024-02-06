В начале февраля огромный бомбардировщик перевозили по городам на юге США. Самолет B-1B Lancer отправили в путь длиной 725 километров – на прицепе грузовика.

Самолет был доставлен с базы ВВС Дайс (Техас) в Уичито, штат Канзас. Там он пройдет 3D-сканирование в Национальном институте авиационных исследований (NIAR). Результаты этих исследований должны помочь в обслуживании и ремонте новых самолетов.

Когда бомбардировщики B-1 стоят на взлетной полосе базы ВВС, они не кажутся слишком огромными, поскольку нет визуальных ориентиров.

Фото: US Air Force

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Когда такой бомбардировщик расположен на обычной улице, его габариты действительно становятся очевидными. Об этом свидетельствуют многочисленные публикации в социальных сетях. На фото видно, насколько он огромен:

Изображение: Andover Police Department

Rockwell B-1B Lancer имеет высоту 10 метров и длину 45 метров. Для сравнения: длина Airbus A320 составляет 37,57 метра. Огромные крылья машины при транспортировке демонтировали. Самолет имеет так называемое крыло изменяемой стреловидности. B-1B поступил на вооружение ВВС США в 1986 году как ядерный бомбардировщик.