Трассировка лучей работает на 42-летнем компьютере ZX Spectrum.

Инженеру-программисту Габриэлю Гамбетте удалось включить трассировку лучей на ZX Spectrum. При таком методе рендеринга свет и тени отображаются более реалистично, но при этом процесс требует очень много памяти. Чтобы активировать это решение в последних играх, нужна современная мощная видеокарта.

Изображение: ВикипедияГамбетта для своего эксперимента выбрал компьютер ZX Spectrum, разработанный Sinclair Research в 1982 году. На нем нельзя играть в современные игры, но это не остановило Гамбетту. У ZX Spectrum следующие показатели:

процессор Z80 на частоте 3,5 МГц (в 1000 раз медленнее современных компьютеров)

48 КБ ОЗУ

15 цветов

максимальное разрешение 256 x 176 пикселей

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Для своего проекта он использовал простое изображение размером 32 x 22 пикселя с тремя цветными шариками. Чтобы добавить изображению игру света и тени, он использовал встроенный язык программирования Sinclair BASIC. Там он реализовал свой самописный код трассировки лучей.

Гамбетта тестировал разные разрешения и оптимизировал код, пока не получилось действительно качественное изображение.

Изображение: gabrielgambetta.com

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Гамбетта смог показать, что на самом деле было возможно в прошлом с помощью старой технологии – и можно сделать в наши дни. Об этом программист рассказал на своем сайте gabrielgambetta.com.