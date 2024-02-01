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Биткоин выше $42 000 – итоги первого месяца 2024 года в криптосфере
С тех пор как спотовые ETF были впервые одобрены в США, рынок криптовалют демонстрирует нисходящую тенденцию. В январе биткоин много потерял в цене. в конце месяца рынок предпринял попытку восстановления.

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В январе рынок криптовалют был очень слабым. Особенно в начале года дела шли не очень хорошо. Вечером в понедельник, 22 января, цена биткоина упала ниже отметки в $40 000. Затем ведущий актив провалил уровень в $38 500. А ведь в начале года цена BTC подскочила до $48 900 — сразу после первоначального одобрения спотовых биткоин-ETF в США.

Изображение из открытых источников

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Для биткоина снижение курса по сравнению с текущим пиком 2024 года составило более 20%. Конечно, это произошло после сильного развития рынка в четвертом квартале 2023 года с ростом примерно на 70%.

В конце месяца рынок начал стабилизироваться. Биткоин предпринял попытку восстановления, и цена вернулась к отметке в $40 000. Более того, в четверг, 1 февраля, криптовалюта торгуется выше отметки $42 000.

Вероятно, после довольно сильной распродажи сейчас наступила временная стабилизация рынка. Снижение цен не было вызвано ни каким-то конкретным событием, ни изменением макроэкономических условий. Падение было просто противодействием сильному росту цен, который в основном был из-за ажиотажа вокруг биткоин-ETF.
Рынок ожидал большего притока капитала в ETF, чем это произошло на самом деле.

По большинству показателей приток в биткоин-ETF на самом деле был очень высоким. Но ожидания рынка, возможно, были еще выше. Шумиха вокруг ETF была доминирующей темой в отрасли на протяжении нескольких месяцев. 

Что касается ETF, то в последнее время аналитики особенно внимательно наблюдают за Grayscale Bitcoin Trust ETF, также известным под тикером GBTC. Это один из одиннадцати спотовых ETF, которые были одобрены для торговли в начале января. Однако он не совсем новый. Фактически он существовал с 2013 года — но как траст.
Grayscale хотела преобразовать траст в ETF. Регулятор отверг это предложение. А в начале января GBTC был одним из одиннадцати одобренных спотовых биткоин-ETF.

GBTC был биткоин-ETF, который управлял наибольшим количеством средств. Неудивительно, ведь он существовал уже десять лет. С другой стороны, также быстро произошел значительный отток капитала: благодаря структуре ETF стало очень легко вывести деньги из ETF. Когда GBTC все еще был структурирован как траст, это было гораздо сложнее — и инвесторам приходилось соглашаться на значительный дисконт по сравнению со спотовой ценой биткоина.

Кроме того, для Grayscale ETF взимается ежегодная плата за управление в размере 1,5%. На рынке внимательно наблюдают за массовым оттоком капитала из GBTC. Также было много дискуссий о его влиянии на цену биткоина. 

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Однако в последние несколько дней отток капитала снизился. А американский инвестиционный банк JPMorgan даже опубликовал отчет, в котором предсказал, что отток уже завершен и особого давления на цену биткоина ожидать не стоит. Следующие несколько дней и недель должны показать, действительно ли это означает конец нисходящей тенденции биткоина.

#криптовалюты #биткоин #рынок
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