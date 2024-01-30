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За последние несколько месяцев пассажирские самолеты неоднократно полностью теряли ориентацию во время рейсов. Только с сентября по ноябрь было зафиксировано более 50 подобных инцидентов. Причиной этого являются атаки на GPS или GNSS.
Европейское агентство по авиационной безопасности EASA и Международная ассоциация воздушного транспорта IATA решают эту проблему. Они называют подмену и глушение GPS «серьезной проблемой» для авиационной безопасности.
Глушение GPS просто блокирует сигнал позиционирования, подмена GPS предполагает подачу летательному аппарату фейкового сигнала. Эти манипуляции призваны заставить самолет взять новый курс и изменить пункт назначения.
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Большинство этих случаев так называемого спуфинга ограничиваются приграничной территорией между Ираком и Ираном — вдоль оживленного авиационного маршрута UMB688, соединяющего Европу с Азией. Например, сообщается, что пассажирский самолет без разрешения вошел в воздушное пространство Ирана после подмены GPS. Такой маневр может закончиться катастрофой. На фото ниже видно, как самолет менял курс.
EASA и IATA рассмотрели эти атаки GPS на совместном семинаре. Плохая новость: быстрого решения проблемы не видно. Первым шагом для решения проблемы является сбор и сообщение всех подробностей об инцидентах.
Кроме того, экипажи самолетов должны быть проинструктированы и тщательно подготовлены в отношении спуфинг-атак. Традиционные методы авиационной навигации призваны служить запасным вариантом в чрезвычайной ситуации. В среднесрочной перспективе предстоит выяснить, достаточны ли требования по безопасности к системам навигации.
В качестве долгосрочной цели EASA и IATA хотят участвовать в разработке систем спутниковой навигации, чтобы гарантировать устранение таких рисков с самого начала.
Эксперт по авиации и профессор университета Тодд Хамфрис объяснил в ноябре прошлого года, что подмена GPS похожа на уязвимость нулевого дня в авиации. Современные авиационные системы беззащитны перед такой атакой, считает эксперт. Он предупреждал о подобных GPS-атаках в Конгрессе США еще в 2012 году.