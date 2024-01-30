Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Kioxia планирует выпустить карту Exceria Plus G2 MicroSD ёмкостью 2 Тб
Kioxia планирует в ближайшее время начать продажи карт Exceria Plus G2 с максимально возможным объёмом памяти.

реклама

Стандарт SDXC для SD-карт был создан в 2009 году. Это решение обеспечивает объём до 2 терабайт. До сих пор ни один производитель не предлагал карту MicroSD ёмкостью 2 ТБ — теперь ситуация меняется.
Kioxia Exceria Plus G2 MicroSDВ этом квартале Kioxia планирует выпустить карту Exceria Plus G2 MicroSD ёмкостью 2 терабайта. Это стало возможным благодаря тому, что необходимые микросхемы памяти теперь достаточно малы, чтобы их можно было разместить на карте MicroSD толщиной 0,8 мм. В карту памяти встроено 16 микросхем памяти.

Благодаря интерфейсу UHS-1 скорость чтения должна достигать 100 мегабайт в секунду, а скорость записи до 90 МБ/с. Однако класс скорости записи видео — V30 — а это значит, что гарантируется постоянная скорость записи только 30 МБ/с. Для видео 4K с высокой скоростью передачи данных, например, с полнокадровых системных камер, рекомендуется V60 или V90.

реклама

Поэтому Exceria Plus G2 MicroSD рекомендуется для использования в таких случаях, как расширение памяти смартфона, видеорегистраторов, дронов или мобильных игровых консолей (Nintendo Switch и Steam Deck). Если устройство поддерживает стандарт SDXC, карта MicroSD объёмом 2 ТБ также должна поддерживаться.

Пока неизвестно, по какой цене будет доступна карта MicroSD на 2 ТБ. Карты MicroSD на 1 ТБ в классе V30 доступны по цене от $110. Вариант на 2 ТБ, вероятно, может стоить от $200 до $250.
Самые большие карты памяти MicroSD на сегодняшний день имеют объём 1,5 ТБ. Такая карта от SanDisk доступна за $170. Карта имеет класс скорости записи V10.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Последний стандарт карт памяти SD называется SDUC. Он поддерживает до 128 ТБ объёма памяти.

#технологии #kioxia #карта памяти #microsd
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Yamaha представила гольф-кар с водородным двигателем
Массачусетский агротехнологический стартап Inari привлек $103 млн новых инвестиций
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Rheinmetall развёртывает на Украине зенитную систему Skynex, стреляющую программируемыми снарядами
5
Су-34 смог удачно приземлиться имея работоспособной лишь переднюю стойку шасси
6
Немецкий производитель дронов Quantum-Systems приступил к поставке 100 дронов Trinity для ВСУ
6
На Урале запустят два крупных производства на 1,2 тыс рабочих мест
+
Минобороны России: Ракетные шахты для «Сармата» и другие ракеты готовы к использованию
+
Создан 16-битный процессор с частотой 3 Гц, работающий внутри Excel
7
Боец РФ показал исправный американский БТР М113 с российским флагом, захваченный под Артемовском
+
Илон Маск собирается интегрировать на страницах X информацию спортивных тотализаторов
+
AMD снова меняет стратегию – Radeon RX 8700 ХТ за $500 предложит быстродействие Radeon RX 7900 ХТХ
70
Агентство JAXA рассказало о маленьких роверах лунной миссии SLIM
+
«Урал» строит новый автоматизированный завод на 5 тыс. машин в год
1
Samsung рассказала, какие прошлые флагманы получат One UI 6.1
+
Энтузиаст создал процессор в Excel
1
Космический телескоп Хаббл впервые в истории обнаружил воду за пределами Солнечной системы
+
Wildberries и OZON занимают доминирующее положение на рынке
4
MilitaryTV: Ни одна из западных систем ПВО не способна сбить Х-22 из-за скорости и траектории
+
Обновление NavStar возвращает навигационные жесты Samsung в One UI 6.1
+
Эксперты призывают компании, производящие аккумуляторы, внедрять технологии нового поколения.
+
Вьетнам рискует лишиться $8 млрд американских инвестиций, если не подтянет альтернативную энергетику
5
Операторы связи смогут расторгать договор, если абонент не пользовался SIM-картой более 90 дней
7

Популярные статьи

5 причин, по которым я не меняю SATA SSD на быстрый M.2 NVMe SSD в игровом ПК даже в 2024 году
114
Как две видеокарты NVIDIA обрушили продажи продукции AMD, и почему Radeon RX 7800 XT никому не нужна
157
У игровых консолей Xbox начинаются проблемы
6
8 отличных игр на ПК, в которые мне не надоедает играть снова и снова уже более 20 лет
19
10 захватывающих моментов из фильма Темный рыцарь
4
Как безопасно делать покупки на маркетплейсах
3
Останки былой роскоши, или как себя чувствуют Q6600 и GTX550 Ti 1Gb в 2024 году
72
Eurasian Times: Украина использует "супер-БПЛА", который может управлять десятками дронов-камикадзе
4
Игровая гарнитура Sony Inzone H5 оказалась по качеству звука лучше, чем Inzone H7
1
Аль-Маядин: Украина продает Западу личные данные и жизни своих граждан
3

Сейчас обсуждают

Vladimir Viktorov
19:39
Про БЧ в 300 кг-бред ! Модернизированная "Герань-2" ,но ещё с поршневым движком получила БЧ ,увеличенную до 60-70 кг ! По габаритам она близка к реактивной "Герани-3" ("Шахед-238" ) и по мнению не...
Новая "Герань" доросла до тонны веса с боевой частью в 300 кг, превзойдя Герань-1 в 10 раз
Бахтиёр Кудратуллаев
19:38
красные пуканы будут жёстко полыхать
Останки былой роскоши, или как себя чувствуют Q6600 и GTX550 Ti 1Gb в 2024 году
Chihonya
19:38
ну жду
Останки былой роскоши, или как себя чувствуют Q6600 и GTX550 Ti 1Gb в 2024 году
Бахтиёр Кудратуллаев
19:37
всё там норм будет))
Останки былой роскоши, или как себя чувствуют Q6600 и GTX550 Ti 1Gb в 2024 году
Chihonya
19:37
ничоси!
Останки былой роскоши, или как себя чувствуют Q6600 и GTX550 Ti 1Gb в 2024 году
Chihonya
19:36
да ну, кады выйдет?
Останки былой роскоши, или как себя чувствуют Q6600 и GTX550 Ti 1Gb в 2024 году
Chihonya
19:34
Шишкин, а ну усбагойся! где 4080 сюпер обзор?
Останки былой роскоши, или как себя чувствуют Q6600 и GTX550 Ti 1Gb в 2024 году
Бахтиёр Кудратуллаев
19:27
а ты чё рили повёлся на мой deep face + ai voice change ? ухаххаха амудятлы ОСТАНОВИТЕСЬ!)))))))))000000000 на амуде это не сделать.
Останки былой роскоши, или как себя чувствуют Q6600 и GTX550 Ti 1Gb в 2024 году
E. S.
19:24
Не понимаю я тех, кто держится за старье и боится освоить новое...
Останки былой роскоши, или как себя чувствуют Q6600 и GTX550 Ti 1Gb в 2024 году
УдалЁн
19:24
Нажми alt+z для отображения подобных плюшек у нвидиа. Если покапать, найдешь всё
AMD снова меняет стратегию – Radeon RX 8700 ХТ за $500 предложит быстродействие Radeon RX 7900 ХТХ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем