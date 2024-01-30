Kioxia планирует в ближайшее время начать продажи карт Exceria Plus G2 с максимально возможным объёмом памяти.

Стандарт SDXC для SD-карт был создан в 2009 году. Это решение обеспечивает объём до 2 терабайт. До сих пор ни один производитель не предлагал карту MicroSD ёмкостью 2 ТБ — теперь ситуация меняется.

Kioxia Exceria Plus G2 MicroSDВ этом квартале Kioxia планирует выпустить карту Exceria Plus G2 MicroSD ёмкостью 2 терабайта. Это стало возможным благодаря тому, что необходимые микросхемы памяти теперь достаточно малы, чтобы их можно было разместить на карте MicroSD толщиной 0,8 мм. В карту памяти встроено 16 микросхем памяти.

Благодаря интерфейсу UHS-1 скорость чтения должна достигать 100 мегабайт в секунду, а скорость записи до 90 МБ/с. Однако класс скорости записи видео — V30 — а это значит, что гарантируется постоянная скорость записи только 30 МБ/с. Для видео 4K с высокой скоростью передачи данных, например, с полнокадровых системных камер, рекомендуется V60 или V90.

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Поэтому Exceria Plus G2 MicroSD рекомендуется для использования в таких случаях, как расширение памяти смартфона, видеорегистраторов, дронов или мобильных игровых консолей (Nintendo Switch и Steam Deck). Если устройство поддерживает стандарт SDXC, карта MicroSD объёмом 2 ТБ также должна поддерживаться.

Пока неизвестно, по какой цене будет доступна карта MicroSD на 2 ТБ. Карты MicroSD на 1 ТБ в классе V30 доступны по цене от $110. Вариант на 2 ТБ, вероятно, может стоить от $200 до $250.

Самые большие карты памяти MicroSD на сегодняшний день имеют объём 1,5 ТБ. Такая карта от SanDisk доступна за $170. Карта имеет класс скорости записи V10.

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Последний стандарт карт памяти SD называется SDUC. Он поддерживает до 128 ТБ объёма памяти.