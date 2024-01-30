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kosmos_news
Yamaha представила гольф-кар с водородным двигателем
Гольф-кар оснащен двигателями внутреннего сгорания, которые не требуют ископаемого топлива, а напрямую сжигают водород.

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Yamaha прежде всего известна своими мотоциклами. Компания и ее субподрядчики также производят другие транспортные средства, например, гольф-кары (машины для гольфа). Модель с водородным двигателем недавно была представлена в США. В будущем концепт DRIVE H2 будет продаваться не только в США, но и по всему миру.
Изображение: YamahaГольф-кар оснащен двигателями внутреннего сгорания, которые не требуют ископаемого топлива, а напрямую сжигают водород. Выбросов CO2 нет, выделяется только водяной пар. Концепт-модель оснащена двумя баками высокого давления, каждый из которых содержит 25 литров водорода. Они находятся за задним сиденьем машины.

Разрабатывая эту технологию, Yamaha хочет продолжать использовать двигатели внутреннего сгорания и способствовать декарбонизации. Вряд ли гольф-кары с водородным двигателем получат распространение. Гольф-кары всегда были электрическими: низкая скорость (большинство из них не ездят быстрее 25 км/ч) и небольшой запас хода (гольфисты проезжают всего несколько километров в день) — идеальные условия для использования электропривода.

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В эксплуатации электродвигатели проще двигателей внутреннего сгорания, поэтому проходить сервисное обслуживание не надо очень часто. Кроме того, уже имеется зарядная инфраструктура. Гольф-кары можно подключать к электросети ночью (когда люди, естественно, не играют в гольф), а для водородных машин требуется водородная заправочная станция.

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Эксперты сходятся во мнении, что водородные двигатели не будут использоваться для частных автомобилей, по крайней мере, в краткосрочной и среднесрочной перспективе. В областях применения, где емкости аккумуляторов недостаточно, например, в авиации или судоходстве, водородные приводы будут иметь больший потенциал.

#техника #технологии #автомобили #транспорт #топливо #водород #yamaha #гольф #гольф-кар
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