Новая версия iOS будет содержать революционные инновации для iPhone, в том числе функции искусственного интеллекта. iOS 18 ожидается в июне.

Google уже давно предлагает функции искусственного интеллекта на своих телефонах Pixel. Apple хочет последовать примеру конкурента. Компания планирует интегрировать функции искусственного интеллекта на iPhone. Эти решения призваны облегчить повседневное использование устройства.

iOS 18 считается самым большим обновлением в истории iPhone. Изображение: EPA / ANDY RAIN

Ожидается, что следующая версия операционной системы будет содержать кардинальные изменения и «крупнейшие инновации в истории iPhone». Apple интегрирует в iOS 18 большую языковую модель, которая должна быть примерно сопоставима с GPT от OpenAI или Gemini от Google.

Пока неизвестно, какие функции будут интегрированы с помощью генеративного ИИ. Не сообщается, должны ли другие операционные системы Apple, такие как macOS или iPadOS, также получить функции искусственного интеллекта.

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На нынешних флагманских устройствах Samsung ИИ может, например, обобщать и форматировать тексты, расшифровывать аудиозаписи и одновременно переводить телефонные звонки на другие языки. На iPhone ИИ должен в первую очередь работать с системой голосовой помощи Siri и приложением ярлыков.

Помимо прочего, ИИ должен позволить выполнять сложные голосовые команды. В отчете компании говорится, что ИИ поможет с написанием текста и будет доступен в приложениях Apple Pages и Keynote. Возможно, такая текстовая функция ИИ может быть интегрирована в клавиатуру iPhone. Пока неясно, будут ли функции редактирования фотографий и видео также оснащены инструментами искусственного интеллекта в iOS 18, но это, безусловно, возможно.

Обновление iOS 18 также получит долгожданную поддержку RCS. В ноябре Apple уже объявила, что скоро будет поддерживаться технология, пришедшая на смену SMS. RCS поддерживается на телефонах Android с 2019 года.

Это сделает для всех доступными функции iMessage, которые раньше могли использовать друг с другом только пользователи iPhone. В будущем пользователи iPhone и Android смогут отправлять друг другу фотографии и видео в высоком разрешении, видеть уведомления о прочтении и делиться своим местоположением — без необходимости использовать дополнительное приложение для обмена сообщениями, такое как Signal или WhatsApp.

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Ожидается, что Apple представит свою новую операционную систему для iPhone в рамках собственной конференции разработчиков WWDC. Мероприятие традиционно всегда проходит в июне. Ожидается, что первые бета-версии iOS 18 будут доступны для загрузки вскоре после этого.