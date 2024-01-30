В отличие от своего аналога из США, все оборудование авианосец «Фуцзянь» (антенны и прочее) расположил в компактной конструкции, так называемом «надстройке-острове».

Третий и новейший авианосец Китая «Фуцзянь» все еще находится на стадии испытаний. Подробности о конструкции боевого корабля уже публикуются, например, есть информация о многофункциональном «острове» (башня на судне со всем оборудованием, если говорить упрощенно).

Авианосец «Фуцзянь». Изображение: CCTVАвианосец известен своими электромагнитными авиационными катапультами, которые впервые были показаны по китайскому государственному телевидению в начале января. Единственный другой авианосец, оснащенный этой технологией, военный корабль США «Джеральд Р. Форд», считается одновременно самым сильным конкурентом и образцом для подражания. Он имеет 4 взлетно-посадочные полосы (у «Фуцзяня» их 3).

Американский корабль больше по размеру, чем его китайский аналог, и работает на ядерной энергии, в то время как «Фуцзянь» использует в качестве топлива мазут.

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«Фуцзянь» и «Джеральд Р. Форд» отличаются еще в одном пункте: так называемом «надстройке-острове» (также просто «остров»). Командный центр «Форда» имеет эту конструкцию со множеством антенн и датчиков, тогда как «остров» «Фуцзяня» по сравнению с ней довольно незаметен. Однако это сделано намеренно.

Военный корабль США «Джеральд Форд». Изображение: ВМС США Как сообщает South China Morning Post, принцип работы этой «многофункциональной интегрированной электронной системы» недавно раскрыли исследователи из Нанкинского научно-исследовательского института. Исследователи принимали участие в разработке технологии. По их данным, китайский «остров» значительно превосходит аналогичный у военного корабля США «Джеральд Р. Форд».

«Острова» современных военных кораблей выполняют 3 основные функции: радар, электронное наблюдение и электромагнитное подавление систем противника. Для этого им нужны антенны разных размеров и форм. На «Форде» антенны установлены снаружи, что делает их открытыми для непогоды. Это может снизить их производительность.

Выдающийся «остров» означает, что корабль можно легко обнаружить радарными системами противника.

Китай хочет устранить эти проблемы посредством уникального технологического решения. Антенны на «Фуцзяне» в основном встроены в «остров». Одна антенна берет на себя несколько задач.

По мнению исследователей, одна из проблем заключалась в том, что такие многофункциональные антенны генерируют значительно больше данных, чем антенна, специализирующаяся только на одной задаче. Данные необходимо пересылать как можно быстрее по оптоволоконным кабелям и обрабатывать специализированными компьютерными чипами.

В операции по нарушению работы систем противника — так называемых помехах — антенна работает следующим образом: система контролирует обстановку вокруг корабля, обнаруживает цели и настраивает антенны так, чтобы они могли перехватывать и анализировать сигналы цели. Затем компьютер генерирует сигнал подавления и повторно излучает его через антенны.

Однако у «острова» меньшего размера есть один недостаток. Антенны на самом деле многофункциональны, но они не могут выполнять несколько функций одновременно. По мнению исследователей, описанные выше шаги происходят один за другим. Цель китайских инженеров-конструкторов состояла в том, чтобы позволить им работать системе сразу, без поэтапных шагов.

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Итак, Китай полагается на скрытые антенны на своем авианосце, но и США не отстают. Футуристические эсминцы типа «Замволт» используют аналогичную конструкцию «острова». Однако, по имеющимся данным, его размещение на кораблях ВМС США считается слишком дорогим и ненужным.