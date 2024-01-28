Роверы, разработанные с помощью компании по производству игрушек, завершили свою миссию вместе с космическим аппаратом SLIM.

LEV-1 и LEV-2 — это два небольших ровера, которые обеспечили успех японской миссии SLIM по высадке на Луну.

Самое маленькое устройство, которое работало на Луне. Изображение: Takara Tomy Космический зонд SLIM приземлился на Луне 19 января, но в итоге оказался на поверхности в неправильном положении, по сути, вверх тормашками. Это помешало солнечным панелям зонда подзаряжаться. Батареи космического аппарата быстро разрядились. Незадолго до приземления два небольших робота отделились от SLIM. Они смогли выполнить свои задачи.

Японское космическое агентство JAXA опубликовало схему перемещения роверов:

Изображение: JAXAНа ней показано, как LEV-1 и LEV-2 должны отделиться от SLIM и перемещаться по своим собственным траекториям по Луне.

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Лунный аппарат LEV-1 весит 2,1 килограмма и оснащен металлической основой, позволяющей ему прыгать по поверхности Луны. Его основной задачей было испытание устройства связи массой 90 грамм. Оно устанавливало радиосвязь с LEV-2, а также непосредственно с наземными станциями на Земле. По данным японского космического агентства JAXA, это самое маленькое и легкое устройство связи, когда-либо устанавливавшее прямое соединение для передачи данных на расстояние 380 000 километров.

LEV-2 еще меньше и легче LEV-1. Сферический ровер был разработан в результате сотрудничества JAXA, Университета Досиса и производителя игрушек Takara Tomy.

Ровер может раздвинуть свои сферические половинки и трансформировать их в колеса. С их помощью он перемещается по поверхности Луны. Выдвижная камера обеспечивает изображение. Именно на одном из них было видно, как космический зонд SLIM приземлился в неправильном положении.

LEV-1 и LEV-2 работали полностью автономно в течение нескольких часов после приземления SLIM, пока у них не закончились запасы энергии. LEV-1 имеет встроенные солнечные элементы и в будущем сможет отправлять сигналы.

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JAXA ежедневно ждет сигнала от ровера. Однако в начале февраля на месте посадки начнётся лунная ночь. В это время маленький аппарат подвергнется жесткому испытанию температурой -130°С.