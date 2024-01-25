Результаты опроса Deutsche Bank подчеркивают нестабильность рыночных условий

Настроения на рынке криптовалют вот-вот изменятся, как показывает опрос, проведенный Deutsche Bank Research. Около трети опрошенных предполагают, что биткоин упадет ниже отметки в $20 000 к концу 2024 года, как сообщает Bloomberg.

Около десяти процентов опрошенных ожидают, что биткоин стабилизируется в диапазоне от $20 000 до $40 000, в то время как более 25% прогнозируют восстановление актива и взлет за пределы $40 000.

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Особенно интересны географические различия в ожиданиях. Участники криптосообщества из США настроены более пессимистично и полагают, что возможно падение криптовалюты ниже $20 000. Пользователи из еврозоны настроены более оптимистично. С другой стороны, в Великобритании ожидания равномерно распределены в плане курса биткоина.

Результаты последнего опроса подчеркивают нестабильность рыночных условий, сопровождавшуюся недавним снижением курса. В начале этой неделе в течение дня биткоин упал до локального минимума в $38 520, что привело к значительной потере рыночной капитализации до $766 млрд. Затем был зафиксирован значительный объем торгов в размере $29 млрд.

Нынешний спад связан с массовым оттоком капитала, особенно из Grayscale BTC Trust. Только за один день этот фонд зафиксировал отток $640 млн, что является беспрецедентной ситуацией. Эти события, по сути, подтверждают влияние биткоин-ETF на весь рынок криптовалют.

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Вечером 25 января за 1 биткоин дают менее $40 000.



