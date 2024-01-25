Несмотря на проблемы, посадка SLIM прошла успешно и «точно». Опубликована первая фотография лунной поверхности.

Японский лунный зонд SLIM больше не имеет энергии для передвижения, но все же смог отправить на Землю много данных. Среди них есть фотография поверхности Луны.

Первое фото SLIM. Изображение: JAXAВ кратере Сиори, где приземлился SLIM, будут исследованы породы. Аппарат должен предоставлять информацию и о водных ресурсах.

Японское космическое агентство JAXA полагает, что SLIM (умный посадочный модуль для исследования Луны) приземлился примерно в 55 метрах к востоку от запланированного места посадки. Целью Японии было точное приземление с максимальным отклонением менее 100 метров. Согласно сообщению, эта задача была успешно выполнена.

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Изображение: JAXAПриземление произошло не так точно, как планировалось. На самом деле отклонение должно составлять максимум 10 метров. Ходили даже разговоры о точности от 3 до 4 метров. Команда JAXA подозревает, что один из двух главных двигателей вышел из строя на высоте около 50 метров. Посадочный модуль был максимально стабилизирован вторым двигателем, но дрейфовал на восток. Аппарат приземлился со скоростью 1,4 метра в секунду, что медленнее, чем ожидалось.

Неизвестно, почему двигатель вышел из строя; расследование все еще ведется. Также неясно, смог ли посадочный модуль сохранить положение полета или накренился при посадке.

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SLIM в настоящее время отключен. Солнечные панели не производят электричество. В настоящее время они обращены на запад. Команда надеется, что в будущем солнце сможет освещать их лучше, и они снова смогут включить посадочный модуль.