Китай уже тестирует новейшие чипы в космосе, а НАСА использует чипы 20-летней давности.

Компьютерные процессоры, используемые в космосе, должны соответствовать своим критериям и быть значительно более прочными и надежными, чем обычные чипы для смартфонов. Для разработки таких компонентов необходимы особенно сложные тестовые прогоны.

Ракета Long March 5B. Изображение: APA/AFP/STRЧтобы получить преимущество над США и другими космическими державами, Китай начал крупномасштабную программу испытаний новых типов космических чипов. Испытательной лабораторией служит китайская космическая станция «Тяньгун», имеющая в этом отношении ряд преимуществ перед МКС.

Текущие космические миссии НАСА в основном полагаются на процессор RAD750, которому более 20 лет и который производится по 250-нм техпроцессу. Такой чип используется, например, в марсоходе Perseverance и космическом телескопе Джеймса Уэбба.

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Китай, похоже, значительно опережает США. В настоящее время тестируются значительно более мощные процессоры, изготовленные по нормам 28–16 нм. Об этом сообщает South China Morning Post. Однако дополнительная информация о чипах недоступна.

В любом случае, ОС должна работать на новых процессорах. Это специально разработанная операционная система, которая используется в подавляющем большинстве китайских космических миссий.

Новые процессоры должны не только обеспечить значительно большую производительность. Они также должны лучше справляться с современными технологиями, такими как искусственный интеллект и другие ресурсоемкие вычислительные приложения. Сообщается, что они опережают старые процессоры с точки зрения энергоэффективности.

Для проведения комплексных испытаний на космической станции «Тяньгун» создана отдельная лаборатория. Видимо там одновременно можно тестировать более 100 чипов. На МКС это невозможно.

Соглашения предусматривают, что подробная информация о доставленных туда грузах передается 15 странам-участницам. Это не позволяет некоторым странам отправлять на МКС новые секретные технологии для испытаний.

Соглашения также предусматривают, что на космической станции не могут проводиться испытания военных технологий. Поэтому новые космические чипы необходимо тестировать с помощью спутников.

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Испытания компьютерных процессоров, используемых в космосе, необходимы, поскольку им, помимо прочего, приходится выдерживать экстремальные температуры. Кроме того, им не может быть причинен вред космической радиацией и заряженными частицами высоких энергий. Надежность и долговечность являются дополнительными требованиями к таким космическим чипам.