Новый стелс-бомбардировщик ВВС США получил добро на серийное производство, хотя еще не все предсерийные (опытные) образцы испытаны.

B-21 Raider впервые поднялся в воздух 10 ноября 2023 года. Первый и последующие полеты, возможно, убедили правительство США в том, что стелс-бомбардировщик готов к серийному производству. Хотя с тех пор прошло всего 2 месяца, заказ на серийное производство уже дан.

Предсерийный образец B-21. Фото: APA/AFP/ВВС СШАНеизвестно, сколько времени производитель Northrop Grumman будет строить бомбардировщики-невидимки. Сколько денег за это получит Northrop, также не разглашается.

Столь раннее разрешение на серийное производство необычно. В настоящее время, вероятно, совершил полет только один B-21. Остальные 5 предсерийных образца самолетов все еще находятся в стадии строительства. По планам, один B-21 должен остаться на полигоне для испытаний. Всего планируется, что для испытательных полетов будут задействованы не менее пяти B-21 предсерийного производства.

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Министерство обороны США объясняет это так: программа B-21 с самого начала разрабатывалась для быстрого производства. Текущая предсерийная модель уже полностью разработана и во многом будет соответствовать серийной модели. Таким образом, этап строительства и испытания нескольких прототипов был пропущен. Целью является ускорение разработки и испытаний самолета и снижение затрат на проект B-21.

B-21 проектировался с нуля как полноценный самолет. Таким образом, каркас не был сначала спроектирован и испытан с существующими системами, которые были бы устаревшими для конечной модели. Это позволило избежать необходимости адаптации самолета к новым системам и повторных испытаний после лётных испытаний.

По данным Northrop Grumman, объявленное начало производства соответствует графику проекта B-21. В ходе испытательных полетов самолет выполнил все необходимые действия, продемонстрировал лётные характеристики и собрал требуемые данные. Итак, В-21 готов к серийному производству.

B-21 призван заменить как сверхзвуковой бомбардировщик B-1B Lancer, так и стелс-бомбардировщик B-2 Spirit.

Ввод в эксплуатацию ожидается в середине 2020-х годов. По данным Минобороны США, цель – произвести не менее 100 единиц.

B-21 по размеру меньше B-2. Следовательно, он сможет нести значительно меньшую боевую нагрузку. У В-21 это 9100 килограммов, у В-2 — 18144 килограмма. Он имеет лучшие возможности скрытности, чем B-2, и более современные системы.

B-21 в первом полете. Фото: REUTERS / DAVID SWANSON

B-21 сможет нести как обычное вооружение, так и ядерное оружие. В их число входит крылатая ракета AGM-181A, которая в настоящее время находится в разработке. Ракета должна быть оснащена ядерной боеголовкой W80-4, мощность взрыва которой составит до 150 килотонн. Для сравнения: сброшенная на Хиросиму бомба имела мощность взрыва 13 килотонн.

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Еще одно преимущество B-21: он значительно дешевле. Эксперты по вооружениям предполагают, что цена составляет от $750 млн до $900 млн за единицу. B-2 — самый дорогой самолет в мире, его стоимость составляет $2,2 млрд.