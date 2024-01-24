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С 2007 года Китай вкладывал много ресурсов в строительство 18 гражданских аэродинамических труб. Целью проекта было заложить основу для исследователей и инженеров при разработке первого отечественного пассажирского самолета Comac C919.
Такие объекты используются для определения гидро- и аэро- динамических характеристик судов и летательных аппаратов.
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Эти разработки были рассмотрены в исследовании, опубликованном в декабре. Об этом сообщила газета South China Morning Post. Мощности аэродинамических труб сравнивались с мощностями аналогичных сооружений западных стран. Расследование установило, что всего в Европе и США имеется 18 труб такого размера (11 в США и 7 в Европе), используемых для разработки и испытаний самолетов.
Согласно исследованию, западные трубы, в которых разрабатываются технологии для Boeing и Airbus, имеют размер не более 5 метров. В Китае – 8 метров и более. До 2007 года там имелась одна труба диаметром 2,4 метра.
Аэродинамические трубы используются для самых разных испытаний при разработке летательных аппаратов. Согласно исследованию, проектировщики таких испытательных полигонов в Китае за последние 20 лет добились многочисленных прорывов в исследованиях и разработках. Для авиации был создан крупный авиационно-исследовательский центр, не зависящий от технологий Запада.
Comac C919 был разработан, чтобы конкурировать с Airbus и Boeing, которые доминируют на рынке пассажирских самолетов. Прямыми конкурентами являются Boeing 737 и Airbus A320. В начале 2024 года было объявлено, что Китай добивается одобрения эксплуатации машины для европейского рынка. Если эти усилия окажутся успешными, то грядут огромные изменения на рынке пассажирских перевозок.
C919 имеет преимущества перед конкурентами, которых удалось добиться испытаниями в аэродинамической трубе. Рабочий шум в салоне от 60 до 80 децибел ниже, чем у Boeing 737. Эксплуатационные расходы C919 также примерно на 10% ниже, чем у западных конкурентов.