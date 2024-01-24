Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Китай построил огромную сеть аэродинамических труб
За последние 17 лет Китай создал сеть аэродинамических труб, превосходящую сети стран Запада.

реклама

С 2007 года Китай вкладывал много ресурсов в строительство 18 гражданских аэродинамических труб. Целью проекта было заложить основу для исследователей и инженеров при разработке первого отечественного пассажирского самолета Comac C919. 

Самолет Comac C919. Фото из открытых источниковТакие объекты используются для определения гидро- и аэро- динамических характеристик судов и летательных аппаратов.Аэродинамическая труба на базе ВВС Арнольд в США. Фото из открытых источников

реклама

Эти разработки были рассмотрены в исследовании, опубликованном в декабре. Об этом сообщила газета South China Morning Post. Мощности аэродинамических труб сравнивались с мощностями аналогичных сооружений западных стран. Расследование установило, что всего в Европе и США имеется 18 труб такого размера (11 в США и 7 в Европе), используемых для разработки и испытаний самолетов.

Согласно исследованию, западные трубы, в которых разрабатываются технологии для Boeing и Airbus, имеют размер не более 5 метров. В Китае – 8 метров и более. До 2007 года там имелась одна труба диаметром 2,4 метра.

Аэродинамические трубы используются для самых разных испытаний при разработке летательных аппаратов. Согласно исследованию, проектировщики таких испытательных полигонов в Китае за последние 20 лет добились многочисленных прорывов в исследованиях и разработках. Для авиации был создан крупный авиационно-исследовательский центр, не зависящий от технологий Запада.

Comac C919 был разработан, чтобы конкурировать с Airbus и Boeing, которые доминируют на рынке пассажирских самолетов. Прямыми конкурентами являются Boeing 737 и Airbus A320. В начале 2024 года было объявлено, что Китай добивается одобрения эксплуатации машины для европейского рынка. Если эти усилия окажутся успешными, то грядут огромные изменения на рынке пассажирских перевозок.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

C919 имеет преимущества перед конкурентами, которых удалось добиться испытаниями в аэродинамической трубе. Рабочий шум в салоне от 60 до 80 децибел ниже, чем у Boeing 737. Эксплуатационные расходы C919 также примерно на 10% ниже, чем у западных конкурентов.

#китай #технологии #авиация #аэродинамическая труба
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Искусственный интеллект создает Робота Байдена, убеждающего демократов отказаться от голосования
Celestis и Elysium Space предлагают услугу захоронения праха на Луне
Северная Корея использует облачные сервисы ИИ для исследований в военной сфере
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Эксперт Меркурис: Россия целенаправленно охотится и уничтожает немецкие IRIS-T
1
Россия ищет партнёров по производству беспилотников на Ближнем Востоке
4
В Core 15-го поколения Intel откажется от использования технологии Hyper-Threading
30
В Минцифры поступила инициатива в виде запрета применения ИИ в рекламе для детей
1
"Панцирь" станет в 4 раза опасней для украинских дронов из-за увеличенного боезапаса и новых ракет
1
Собираем компьютер в 2024 году: AM4 или AM5
49
Названы смартфоны Samsung, которые обновятся до One UI 6.1 с ИИ
+
NASA потратит миллиард долларов чтобы "приземлить" МКС
1
2ГИС представила новую функцию «Избегать зоны с плохим GPS»
1
Представлен мод для The Witcher 3, добавляющий новых мобов, оружие и квесты
1
В Китае проведены успешные испытания первой ступени многоразовой ракеты-носителя
3
Выпущена портативная колонка Sony SRS-XV500 с возможностью до 25ч работы без подзарядки
+
Подводный робот, имитирующий кальмаров и медуз, может совершить революцию в морских исследованиях
1
HP оправдывает запрет на использование сторонних картриджей для принтеров угрозой вирусов
4
В Белом доме допустили возможность отказа Запада от поддержки Украины вслед за США
3
NVIDIA выпустила открытую бета-версию RTX Remix 0.4
1
GeForce RTX 4070 Super сравнили с Radeon RX 7800 XT
4
Санкт-Петербург готовится к строительству второй очереди аэропорта «Пулково»
+
Устройства Samsung научатся измерять содержание глюкозы в крови в течение пяти лет
1
Российские автодилеры сообщают о возобновлении продаж Kia, Nissan и Subaru с гарантией производителя
+

Популярные статьи

Как я зря потратил 7000 рублей или почему не стоит брать оперативную память в игровой ПК с запасом
217
Россия продала Эфиопии истребители Су-30К, возвращенные Индией в 2007 году
6
Собираем игровой компьютер для сына дешевле 40000 рублей
77
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Январь)
9
Xbox series S или персональный компьютер до 40 000 рублей
9
Нужен ли жесткий диск в компьютере и ноутубуке в 2024 году — три аргумента «за» и пять — «против»
36
Крышка от процессора в новом качестве
9
Южная Корея представила эскадренный миноносец нового поколения класса KDDX
+
Спикер ВСУ: "F-16 разбомбят прямо на базах"
23
Volkswagen все активнее "перебирается" в Китай
+

Сейчас обсуждают

Алексей Чунюкин
19:58
Фото в заглавии поста поправите. Слева сокет на картинке ам5 там выпилы в крышке, справа ваще на интел похож.
Собираем компьютер в 2024 году: AM4 или AM5
Михаил Иванович
19:57
Пока лишь вижу истерику запутинцев. За Надеждина поставили уже 100к подпись, они все проплаченные что ли? Тогда почему мне деньги не заплатили?)
За границей начали работать предвыборные штабы Бориса Надеждина
Михаил Иванович
19:56
Если ты ставишь подпись за деньги, это не значит что все так делают, или без разница за кого ставить, главное, чтобы платили?
За границей начали работать предвыборные штабы Бориса Надеждина
Сергей Аксаментов
19:48
Видимо вы отстали если считаете на листе бумаги, а не пробовали для этого макросы в Экселе)
Bitcoin ушёл ниже $40 000 – аналитики советуют не продавать и назвали причину происходящего
Voodoo People
19:41
Без Илай Винс нет освобождения...
Нейросеть нарисовала постеры фильма по Half-Life 2
Женя Бесфамильный
19:28
Автор клоун. Твич клал на РФ огромный болт
Сервис прямых трансляций Twitch оштрафован ещё на 1 млн рублей за отказ удалять запрещённый контент
Александр Сергеевич
19:22
Жидкий терминатор Y1000 на подходе🤣
Учёные из университета Цинхуа разработали гибкий тип памяти в жидкой форме
Джон Коннор
19:21
Если у телефона более 350 баллов в Антуту, то тормозить он не начнет ни через год, ни через три.
Poco x3 pro после 3 лет использования
Александр Сергеевич
19:21
Этот бред похоже тоже нейросеть писала одни лозунги как при кпсс
Учёные из университета Цинхуа разработали гибкий тип памяти в жидкой форме
Ігор Баумгартен
19:16
Привет. Я недавно купил POCO X3 PRO у бывшего владельца в отличном состоянии за 5000 гривен. Очень нравится данный смартфон.
Poco x3 pro после 3 лет использования
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем