За последние 17 лет Китай создал сеть аэродинамических труб, превосходящую сети стран Запада.

С 2007 года Китай вкладывал много ресурсов в строительство 18 гражданских аэродинамических труб. Целью проекта было заложить основу для исследователей и инженеров при разработке первого отечественного пассажирского самолета Comac C919.

Самолет Comac C919. Фото из открытых источниковТакие объекты используются для определения гидро- и аэро- динамических характеристик судов и летательных аппаратов. Аэродинамическая труба на базе ВВС Арнольд в США. Фото из открытых источников

реклама

Эти разработки были рассмотрены в исследовании, опубликованном в декабре. Об этом сообщила газета South China Morning Post. Мощности аэродинамических труб сравнивались с мощностями аналогичных сооружений западных стран. Расследование установило, что всего в Европе и США имеется 18 труб такого размера (11 в США и 7 в Европе), используемых для разработки и испытаний самолетов.

Согласно исследованию, западные трубы, в которых разрабатываются технологии для Boeing и Airbus, имеют размер не более 5 метров. В Китае – 8 метров и более. До 2007 года там имелась одна труба диаметром 2,4 метра.

Аэродинамические трубы используются для самых разных испытаний при разработке летательных аппаратов. Согласно исследованию, проектировщики таких испытательных полигонов в Китае за последние 20 лет добились многочисленных прорывов в исследованиях и разработках. Для авиации был создан крупный авиационно-исследовательский центр, не зависящий от технологий Запада.

Comac C919 был разработан, чтобы конкурировать с Airbus и Boeing, которые доминируют на рынке пассажирских самолетов. Прямыми конкурентами являются Boeing 737 и Airbus A320. В начале 2024 года было объявлено, что Китай добивается одобрения эксплуатации машины для европейского рынка. Если эти усилия окажутся успешными, то грядут огромные изменения на рынке пассажирских перевозок.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

C919 имеет преимущества перед конкурентами, которых удалось добиться испытаниями в аэродинамической трубе. Рабочий шум в салоне от 60 до 80 децибел ниже, чем у Boeing 737. Эксплуатационные расходы C919 также примерно на 10% ниже, чем у западных конкурентов.