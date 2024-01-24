Автомобиль Apple (Apple Car) все же появится – но позже и с меньшим количеством функций, чем планировалось ранее.

Apple планирует вывести свой электромобиль на рынок не в 2026 году, а в 2028 году. Вместо того, чтобы создавать в основном беспилотные автомобили, компания хочет обойтись функциями помощи при вождении, сообщило информационное агентство Bloomberg в среду, 24 января.

Решение об изменении стратегии было принято после встречи совета директоров с главой Apple Тимом Куком и руководителем проекта Кевином Линчем, говорится в сообщении со ссылкой на информированных источников.

Как и Aston Martin, Apple, скорее всего, будет использовать Carplay в своем автомобиле. Изображение: Apple/Aston MartinСлухи вокруг автомобильного проекта Apple ходили уже много лет. Компания показала первоначальные прототипы потенциальным партнерам из автомобильной промышленности, но затем, по сообщениям СМИ, было решено сосредоточиться на программном обеспечении для автономного вождения.

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Точно известно лишь то, что Apple отправляет на улицы Кремниевой долины тестовые машины, переоборудованные в беспилотные автомобили. Бывший менеджер Tesla Дуг Филд, назначенный руководителем проекта, в 2021 году перешёл в Ford, где отвечает за бизнес по производству электромобилей.

Одной из причин ухода Филда были его сомнения в том, что Apple вообще решится выпустить автомобиль на рынок, пишет Bloomberg. По его словам, компания уже много лет работала над технологиями привода, а также дизайном интерьера. Apple уже обсудила новый подход с потенциальными производственными партнёрами в Европе, пишет Bloomberg.

Технология помощи при вождении может, помимо прочего, поддерживать дистанцию, а также выполнять маневры при обгоне. Однако водитель должен быть готов вернуть себе управление в любой момент. По сообщениям СМИ, Apple на самом деле не хотела выпускать свой автомобиль на рынок до тех пор, пока программное обеспечение не будет готово для практически автономного вождения. Но затем компания поняла, что в обозримом будущем реализовать это решение не сможет.

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Благодаря функциям помощи при вождении автомобиль Apple будет больше похож на современные автомобили Tesla и других производителей. По данным Bloomberg, компания планирует добавить функции позже. С запуском в 2028 году Apple не станет первой компанией по производству электроники, имеющей собственный автомобиль: Sony хочет вывести на рынок свой электромобиль, разработанный совместно с Honda, под торговой маркой Afeela в 2026 году.





