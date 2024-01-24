Соучредитель Apple Стив Возняк уже давно является поклонником электромобилей Tesla. Недавно Возняк снова пересел на Mercedes.

Стив Возняк, соучредитель технологической группы Apple, владеет двумя Tesla Model S и уже давно является поклонником электромобилей американского стартапа. Однако еще в 2018 году он был разочарован тем, что глава Tesla Илон Маск делал чрезмерно оптимистичные заявления о развитии возможностей автономного вождения автомобилей.

Изображение из открытых источниковВедь, по словам Маска, к концу 2017 года первая Tesla должна была проехать по США без вмешательства человека. По словам Возняка, свою вторую Tesla он купил именно из-за этих анонсов. В то время на панельной дискуссии в Стокгольме Возняк обвинил Маска в том, что миллиардер вызывает слишком много шума из-за своих систем помощи водителю под дешевыми предлогами, чтобы отвлечь внимание от собственных ошибок.

реклама «Я всему верил, но теперь я не верю ничему, что говорит Илон Маск или его компания», — сказал разочарованный Возняк.

Но он по-прежнему любит автомобили. Весной 2022 года разработчик сделал аналогичное заявление. Но сейчас любовь к Tesla, похоже, угасла. Возняк сказал, что больше никогда не прикоснется к Tesla. Причиной этого является сенсорный экран автомобилей.

У Tesla «худший пользовательский интерфейс» для сооснователя Apple. Даже для простых настроек, таких как управление радио, ему приходится несколько раз нажимать на экран. В случае с радио ему пришлось 13 раз коснуться дисплея.

Особенно раздражают обновления программного обеспечения для Tesla, которые меняют работу. Судя по всему, не в лучшую сторону, как можно было бы предположить из заявлений Возняка.

У Mercedes пользовательский интерфейс лучше, утверждает Возняк. Именно поэтому он заказал еще один автомобиль у производителя немецкой марки. У него уже был один до Tesla. В конце 2023 года он окончательно пересел на Mercedes.

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Изображение из открытых источниковЭксперты говорят, что простые рабочие задачи в автомобиле легче выполнять с помощью кнопок и переключателей, чем с помощью сенсорного экрана во время вождения.