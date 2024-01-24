В ответ на учения США, Южной Кореи и Японии была испытана система вооружения Haeil-5-23.

КНДР заявила 19 января, что испытала подводную систему ядерного оружия. В испытаниях участвовала северокорейская система Haeil-5-23.

Изображение: REUTERS / KCNA

Первые сообщения об этом были уже в начале 2023 года. В то время испытания касались системы Haeil-1. Тогда говорилось, что беспилотный подводный аппарат может вызвать «сверхбольшое радиоактивное цунами» с ядерным взрывом. По мнению Минобороны Северной Кореи, это позволит уничтожить силы ВМС противника и целые портовые сооружения.

Никаких дополнительных подробностей о последнем испытании не было. В любом случае эксперты сомневаются, что в Северной Корее действительно существует такая функционирующая система. Если подводный беспилотник может погружаться на глубину, то это не означает, что оружие готово к использованию.

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Напряженность на Корейском полуострове в последнее время вновь резко возросла. Ким Чен Ын в своей новогодней речи заявил, что прощается с планами мирного воссоединения со своим южным соседом.

Соответствующее министерство было распущено. Некоторые эксперты считают, что война неизбежна.