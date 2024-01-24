ВМС Ирана представляют новый корвет. Вражескому радару трудно обнаружить это судно.

Иранские военные продемонстрировали новые катера. К точному количеству лодок на таких выставках всегда следует относиться с осторожностью, но очевидно, что Иран значительно модернизирует свои военно-морские силы. В центре внимания оказался новейший корвет класса «Абу Махди».

Изображение: ВМС ИранаВоенный корабль представляет собой судно футуристического вида. Во время демонстрации генерал морской пехоты Алиреза Тансири описал корабль как «лодку-невидимку», очевидно, имея в виду форму, которая допускает лишь очень слабую радиолокационную заметность.

Корабль сможет находиться в море 14 дней и иметь дальность плавания более 3700 км (2000 морских миль). Он оснащен 4 двигателями и рассчитан на выдерживание волн 5-6 баллов.

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Новый корабль немного меньше очень похожего класса «Шахид Сулеймани», а значит, у него нет вертолетной площадки. Класс «Абу Махди» имеет взлетно-посадочную площадку для беспилотных летательных аппаратов.

По сравнению с классом «Шахид Сулеймани», ангар на 3 катера-перехватчика на корме также отсутствует. Скорость класса «Абу Махди» пока неизвестна, более крупный класс «Шахид Сулеймани» достигает 65 узлов (59 км/ч) с четырьмя двигателями.

Основное вооружение класса «Абу Махди» состоит из шести противокорабельных крылатых ракет типа Noor. Ракеты средней дальности являются копией китайской С-802.

В средней части корабля имеются 2 комплекта пусковых установок, в которых может находиться в общей сложности 8 ракет. Неизвестно, какой тип ракеты используется. Это могут быть противокорабельные или зенитные ракеты.

Возможно, что это противокорабельная ракета Kowsar («Коусар») с инфракрасным наведением. Ракета имеет дальность действия от 15 до 20 километров. Ее основу составляет китайская противокорабельная ракета С-701. Впервые она была представлена в 2004 году и использовалась во время военных учений в Иране в 2006 году. Kowsar доступна в варианте с оптической или радиолокационной головкой самонаведения.

Ракета «Коусар-200» также была представлена в иранских СМИ в прошлом году. Это зенитная ракета. Она предназначена для использования против беспилотников, крылатых ракет и вертолетов. Дальность действия составляет от 5 до 7 километров. Класс «Абу Махди» также может иметь на борту Kowsar и Kowsar 200 — по 4 штуки в одной из двух пусковых установок.

На носовой палубе класса «Абу Махди» установлена автоматическая 30-мм пушка, которая используется и на лодках класса «Шахид Сулеймани». Оружие создано на базе советской пушки 2А42 и предназначено для бронетехники и боевых вертолетов. Советский вариант имеет скорострельность от 200 до 800 выстрелов в минуту и может использовать различные типы боеприпасов, например, бронебойные или разрывные.

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Помимо 30-мм пушки корабли оснащены четырьмя трехствольными 23-мм пушками Asefeh, разработанными по схеме Гатлинга. Пушка создана на базе 20-мм пушки XM197, производившейся в США в 1970-х годах. Пушку переоборудовали под российские боеприпасы калибра 23х152 мм, которые чаще используются в Иране. Скорострельность составляет от 1000 до 2000 выстрелов в минуту.

Asefeh на борту класса «Абу Махди». Фото информационного агентства Mehr30-мм пушка в первую очередь предназначена для борьбы с другими кораблями и объектами на берегу. Пушки Гатлинга, по одному в каждом углу корабля, используются для защиты периметра от небольших лодок, плавучих дронов и противовоздушной обороны.