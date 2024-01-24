Пакистан атаковал цели в Иране. Использовались истребители, беспилотники и высокоточные бомбы.

В середине января Иран атаковал объекты некоторых группировок на территории Пакистана. Последовал ответ: было нанесено несколько авиаударов по объектам на территории Ирана в провинции Систан и Белуджистан, сообщило в Исламабаде министерство иностранных дел Пакистана.

JF-17. Фото: Clemens Vasters, WikimediaВ операции, которая прошла 18 января, были задействованы несколько военных самолетов ВВС Пакистана (PAF). Сообщается, что использовались планирующие бомбы.

Пакистан разработал собственный комплект для модернизации этих авиабомб с высокоточным наведением. Комплект B-REK (Boosted Range Extension Kit) разработан пакистанской государственной оборонной компанией Global Industrial and Defense Solutions (GIDS).

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B-REK сопоставим с американским JDAM-ER (Joint Direct Attack Munition). В комплект входят планирующее крыло и хвостовое оперение, а также целевой модуль. С помощью GPS/INS-навигации можно поражать цели на расстоянии до 170 километров с точностью менее 10 метров. Основой служит 227-килограммовая универсальная бомба МК-80.

Благодаря большой дальности полета планирующих бомб истребители JF-17 Thunder смогли остаться в воздушном пространстве Пакистана после сброса. Пораженные цели находятся всего в 80 километрах от ирано-пакистанской границы.

Пакистан разработал JF-17 совместно с Китаем. Легкие одномоторные истребители считаются основой ВВС США, на вооружении которых находится около 120 самолетов этого типа.

JF-17 имеет размах крыла 9,44 метра. В зависимости от версии максимальная скорость составляет 1,8 Маха. Дальность полета - 900 километров.

На борту имеется двухствольная 23-мм пушка. На нем можно перевозить до 3700 кг груза. Помимо B-REK, возможное вооружение включает ракеты «воздух-воздух», «воздух-земля», противокорабельные ракеты и неуправляемые бомбы. Бомбы и ракеты в основном разрабатываются и производятся самим Пакистаном или закупаются у Китая.

JF-17 получили поддержку истребителей J-10C. Пакистанская армия называет J-10C «Драконом Востока». Эту машину также закупил Китай. J-10C — новейший и самый современный истребитель в арсенале Пакистана. В настоящее время у PAF имеется 20 таких самолетов.

J-10C значительно мощнее и превосходит JF-17 практически по всем параметрам. Он имеет современные бортовые системы, может нести большую полезную нагрузку, а также должен иметь лучшие летные характеристики. Могут использоваться китайские ракеты «воздух-воздух» четвертого поколения. Всего J-10C может нести до 5600 кг полезной нагрузки.

Новые истребители обычно используют тактику сопровождения старых. Цели в бомбах B-Rek были заранее запрограммированы. Поскольку они вели огонь из своего воздушного пространства, ожидать особого сопротивления не следовало. Так что нет необходимости использовать для миссии новейшие самолеты. Даже без огня противника в боевой авиации всегда что-то может случиться. И тогда потерять JF-17 не так страшно, как потерять новый и более дорогой J-10C.

Однако контратаку исключать нельзя. J-10C были отправлены в качестве эскорта. У них более высокие шансы на успех в воздушном бою, чем у JF-17. Кроме того, более современные системы могут обнаружить активность противника раньше, чем JF-17.

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В операциях также использовался китайский беспилотник Chengdu GJ-2. Беспилотник, известный как Wing Loong II, использовался в качестве разведчика и в этой роли поддерживал истребители во время миссии.

Wing Loong II является китайским аналогом американского MQ-9 Reaper. Китайский дрон имеет размах крыльев 20 метров. При необходимости может быть оснащен вооружением (полезная нагрузка до 480 кг).