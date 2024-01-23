Представители биткоин-индустрии выделили в общей сложности $78 млн на поддержку комитета политических действий Fairshake, выступающего за поддерживающих криптовалюты кандидатов в президенты США.

Ранее враждебное регулирование криптовалют в США скоро более дружелюбным. Именно на это надеется индустрия страны и выделяет в общей сложности $78 млн на предстоящую избирательную кампанию, и эта сумма еще может значительно вырасти.

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Следующие президентские выборы в США состоятся 5 ноября 2024 года.

Действующему президенту Джо Байдену, при котором США стали негативно относится к криптоиндустрии, придется покинуть Белый дом в январе 2025 года после четырех лет пребывания у власти. Выборы в Сенат и другие голосования состоятся в том же месяце.

Комитет Fairshake финансируется такими известными гигантами индустрии, как Andreessen Horowitz, Paradigm, Ripple, Coinbase, Circle, Kraken и рядом других инвесторов. Деньги должны идти на рекламные кампании. Fairshake поддерживает принятие всеобъемлющего закона о криптовалютах в США для создания правовой определенности.

После краха FTX в ноябре 2022 года криптоиндустрия стала очень плохо восприниматься в обществе. Как сообщает Axios, репутация отрасли будет восстановлена в 2024 году после выборов. Fairshake не будет поддерживать какую-либо конкретную партию.

Конкретные политики, которые являются сторонниками криптовалют, должны получить финансовую помощь. До сих пор среди двух крупнейших партий США республиканцы были более благосклонны к криптовалютам.

Публичные данные показывают, что фонд уже поддержал Тома Эммера и Патрика Макгенри. Оба политика являются известными представителями республиканцев. Есть также представители демократов Дон Дэвис, Ричи Торрес и Джош Готтхаймер.

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В США биткоин и криптовалюты уже играют центральную роль в избирательной кампании. Многие представители классических американских ценностей считают криптовалюты выражением свободы. Критики, однако, называют такие финансовые активы инструментом преступников.