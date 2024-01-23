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Китай разрабатывает новый снаряд для рельсотронов
Возможно, Китай добился прорыва при разработке нового снаряда для рельсотрона.

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Китайские ученые утверждают, что разработали новый тип снаряда, который может изменить театр военных действий. Снаряд предназначен для стрельбы из электромагнитного рельсотрона и летит со скоростью 7 Махов. Об этом сообщает South China Morning Post.
Изображение: REUTERS / TYRONE SIU 
Во время полета снаряд будет получать сигналы спутниковой навигационной системы Beidou и постоянно корректировать свою траекторию. При ударе он должен иметь максимальное отклонение 15 метров. Это было бы чрезвычайно точным попаданием при скорости полета 2,4 километра в секунду. Хотя этого недостаточно для поражения небольших движущихся целей, таких как танки, этого, безусловно, достаточно для военных кораблей или военных объектов, таких как порты.

Основной принцип рельсотрона основан на использовании электромагнитных сил для ускорения снаряда. Он работает аналогично катапульте. Снаряд движется между двумя рельсами — отсюда и название рельсотрон. Одна металлическая направляющая заряжена положительно, другая отрицательно.

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Это создает магнитное поле. Возникает сила Лоренца, при которой магнитное поле воздействует на движущиеся заряды. Снаряд вылетает с чрезвычайно высокой скоростью.

В США также проводились исследования аналогичного управляемого снаряда рельсотрона, который мог бы лететь с максимальной скоростью 5 Махов. Разработка этого снаряда так и не была окончательно прекращена. Вряд ли разработка продолжится, особенно после того, как ВМС США прекратили всё финансирование проекта рельсотрона в 2021 году.

Технически разработка представляет собой сложную задачу, поскольку стрельба из рельсотрона создает чрезвычайно сильное электромагнитное поле. Это может повлиять или повредить чувствительные компоненты снарядов, а также чипы или антенны.

Точно управляемые снаряды функционируют именно благодаря этой электронике. Однако команде под руководством ученого Фэн Цзюньхуна из Национальной лаборатории электромагнитной энергии Военно-морского университета в Ухане теперь удалось это сделать.

В своей работе они представили новую конструкцию антенны, способную противостоять сильному электромагнитному излучению и одновременно принимать высокоточные сигналы позиционирования из военного диапазона частот системы Beidou. Они также представили проект конструкции приемника сигнала. Из-за огромных сил, возникающих при стрельбе, любой недостаток конструкции может иметь серьезные негативные последствия. Специальный алгоритм навигации призван обеспечить управление даже в постоянно меняющихся условиях, например, при разном давлении воздуха.

Другая проблема — это сильная температура, возникающая, когда снаряд мчится. Команда разработала аэрогель, который можно производить экономически эффективно. Он служит тепловым барьером.

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Подобные военные разработки часто являются предметом высокого уровня секретности в Китае. Неизвестно, почему в данном случае было принято решение обнародовать результаты исследования.

#китай #технологии #оружие #военная техника #снаряд #рельсотрон
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