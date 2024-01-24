Во вторник, 23 января, цена биткоина упала ниже $40 000. Весь рынок криптовалют находится в минусе.

Цена биткоина упала ниже $40 000. Днем 23 января крупнейшая криптовалюта торговалась всего на уровне $39 800. А ведь ранее аналитики предсказывали скачок курса до $50 000.

Изображение из открытых источниковПрошло почти две недели с тех пор, как в США были одобрены спотовые биткоин-ETF, но долгожданная целевая цена в $50 000 так и не была достигнута. BTC торговался всего по цене чуть менее $49 000, прежде чем стоимость актива рухнула.

По мнению аналитиков, свою роль в неожиданном падении курса играет раздутый фьючерсный рынок. Многие инвесторы слишком оптимистично размышляли о дальнейшем росте курса, в то время как ожидаемое давление покупателей не оправдалось.

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После одобрения ETF объем торгов BTC вырос до $60 млрд в рамках 24-часового тренда. Сейчас этот показатель составляет всего $19 млрд.

Биткоин-майнеры знали, как воспользоваться кратковременной эйфорией вокруг ETF. Пока цена криптовалюты летом простаивала, компании накапливали BTC. Летом BTC торговался между $20 000 и $30 000.

И вот майнинговые компании использовали недавний рост цены актива для получения прибыли. В американском штате Техас некоторые из крупнейших майнинговых компаний были ограничены в использовании энергии. Текущие расходы покрывались за счет продаж.

За день майнеры продали не менее 10 000 биткоинов на сумму $450 млн. В результате их резервы упали до минимума, который в последний раз был достигнут летом 2021 года.

По-прежнему существует неопределенность относительно будущего криптоиндустрии, особенно в США. Новые выборы пройдут в конце 2024 года, и на них может проиграть Байден. Вся его администрация уйдет в отставку.

Существует также неопределенность относительно экономической ситуации в США. Ожидаются существенные изменения в процентных ставках и банковской политике. Ключевые решения должны быть приняты весной.

Аналитик и предприниматель Артур Хейс недавно объяснил, что будущий курс биткоина будет определен летом.

Помимо биткоина, почти весь рынок криптовалют находится в минусе. По данным CoinMarketCap, только с воскресенья весь рынок криптовалют упал на 2,70%. Тем временем BTC падает на три процента.

Платформа смарт-контрактов SUI, мем-криптовалюта BONK и токен BRC-20 SATS пострадали гораздо сильнее. Эти три проекта за неделю потеряли в цене 20%.

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Следующее крупное событие на рынке криптовалют ожидается в апреле. Произойдет халвинг биткоина, который обычно вызывает бычий рост всех криптовалют.