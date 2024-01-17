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kosmos_news
Новая карта Марса показывает лучшее место для посадки астронавтов
Финансируемый НАСА проект картографирования подповерхностного водного льда (SWIM) опубликовал свой четвертый набор карт, которые считаются наиболее подробными с момента начала проекта в 2017 году. Карты показывают потенциальные местоположения подповерхностного льда на Марсе, которые могли бы быть использованы будущими астронавтами.

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НАСА выпустило новую интерактивную карту Марса, на которой показаны ранее известные залежи льда. Проект НАСА «Картографирование подземного водного льда» (сокращенно SWIM) призван помочь определить идеальное место для первой высадки людей на Красную планету.

Источник изображения: ВикипедияКак сообщается, водяной лед является важным источником питьевой воды и ракетного топлива. Астронавты и роботы также смогут проникнуть в него и взять образцы. Можно изучить климатическую историю планеты. Кроме того, можно было найти потенциальную питательную среду для жизни – в прошлом и настоящем.

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SWIM постоянно обновляется с 2017 года. Теперь сделано самое подробное обновление с момента запуска проекта. Используются данные различных миссий НАСА.

Помимо изображений довольно низкого разрешения, теперь использовались также радары, тепловые изображения и спектрометры, камеры высокого разрешения. Кроме того, данные телескопа HiRISE были впервые интегрированы для определения точных границ водяного льда. С этой целью HiRISE использовался для исследования кратеров от ударов метеоритов. Некоторые из них достаточно глубоки, чтобы обнажить залежи льда.

Кроме того, были исследованы трещины в коре. Когда лед под поверхностью сезонно расширяется или сжимается, образуются эти «многоугольные трещины». Можно понять, насколько далеко простирается лед под поверхностью.
Лед лежит под поверхностью, особенно в средних широтах Марса. Средние и северные широты особенно интересны для посадки космического корабля. Там атмосфера более плотная, что замедляет движение космического корабля.

По мнению НАСА, идеальной посадочной площадкой была бы точка далеко на севере, где достаточно залежей льда, но близко к экватору, чтобы там было тепло. 

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Согласно новой карте, лед не распределяется равномерно по планете. Причину этого исследователи пока не знают. Новая карта должна помочь сформулировать гипотезы о марсианском климате.

#космос #марс #планеты
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