Дальнейшее усовершенствование иранского беспилотника Shahed 136, вероятно, создаст проблемы для Украины. И Россия выиграет в СВО.

Россия, похоже, использует иранский реактивный беспилотник Shahed 238 («Шахед») на Украине. Преемник Shahed 136, который Россия уже больше года использует в зоне СВО (в качестве беспилотника-камикадзе «Герань-2»), имеет ряд преимуществ. Напомним, такие дроны направлены исключительно на поражение военной инфраструктуры Украины. Изображение из открытых источниковПервое преимущество очевидно: в отличие от беспилотника «Шахед-136», «Шахед-238» достигает пункта назначения гораздо быстрее. Это оставляет украинской системе ПВО меньше времени на раннее обнаружение и реакцию. Shahed-238, скорее всего, будет оснащен вариантом иранского микротурбодвигателя Toloue-10.

При этом он может развивать скорость до 500 км/ч. Для сравнения: его предшественник летел со скоростью 180 км/ч.

Иран представил «Шахед-238» в сентябре прошлого года, а в декабре российская государственная телекомпания Sputnik TV сообщила, что версия «Герань-2» направляется в Россию. Упоминалась максимальная скорость 800 км/ч.

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Дальность хода дрона пока неизвестна. Дальность полета «Шахед-136» составляет 2000 километров. Shahed-238 мог бы нести больше топлива, но это происходит за счет других полезных нагрузок, таких как размер боеголовки.

Более высокая скорость также затрудняет борьбу с дроном с помощью зенитных орудий (например, ЗУ-23 или «Гепард»). Небольшие дроны уже представляют собой проблему для ПВО из-за их малой радиолокационной эффективности, а в ночное время дроны трудно обнаружить визуально. С другой стороны, реактивный дрон лучше обнаруживается инфракрасными камерами из-за тепла, выделяемого его двигателем.

Вторым преимуществом является более высокая точность и предположительно более высокая устойчивость к радиоэлектронным помехам. ГЛОНАСС-навигация «Шахед-131/136» была дополнена в «Шахед-238» радиолокационной системой и электрооптическим прицелом. Дрон можно применять не только против неподвижных целей, но и еще по движущимся объектам.

В Иране были представлены 3 версии «Шахед-238». И одна модель способна самостоятельно обнаруживать и атаковать радиолокационные системы противника. Такие дроны запускаются перед вылетами крылатых ракет и бомбардировщиков, чтобы ослабить противовоздушную оборону противника.

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Другаяверсия дрона оснащена электрооптическим прицелом и, возможно, спутниковым дистанционным управлением. Третья, так называемая базовая версия, летит прямо к заранее запрограммированной целевой координате. Пока неизвестно, какие версии использует Россия. Удивительно, что находящаяся под строгими санкциями страна может успешно разрабатывать, производить и экспортировать такие высокие технологии.