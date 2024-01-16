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kosmos_news
Новая консоль Ayaneo использует SteamOS
Ayaneo выпускает Next Lite, консоль, которая использует SteamOS. Пусть даже неофициально, в виде форка HololSO.

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Steam Deck ранее обладала монополией на SteamOS. Только игровые портативные компьютеры, созданные Valve, работали под управлением операционной системы на базе Linux. Но теперь у Valve есть конкуренты. Ayaneo представила Next Lite, новую консоль, которая также работает со SteamOS.
Изображение: AyaneoОднако Ayaneo Next Lite официально не работает под управлением SteamOS. Китайская компания использует стороннюю систему: форк под названием HoloISO. По словам создателей HoloISO, их программа предлагает «почти официальную ОС SteamOS». 

Согласно странице продукта, HololSO оптимизирована для совместимости с Ayaneo. В первоначальном пресс-релизе Ayaneo упоминалось, что в Next Lite в стандартной комплектации предустановлена SteamOS. Позже появилась информация, что компания использует стороннюю SteamOS, а не официальную.

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Другие портативные ПК, за исключением Steam Deck, а теперь и Next Lite, используют операционную систему Windows, поэтому они дороже из-за стоимости лицензии. Next Lite должна стоить всего $299, если покупать ее с микропроцессором Ryzen 5 4500U. Если нужен Ryzen 7 4800U, то придется выложить $399.

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У Next Lite есть недостаток по сравнению со Steam Deck. Два предлагаемых процессора не являются новейшими.
Что еще может предложить Ayaneo Next Lite? 7-дюймовый дисплей имеет разрешение 1280 x 800 пикселей, что ставит его на один уровень с Steam Deck по разрешению. Емкость аккумулятора составляет 47 Вт/ч, объем оперативной памяти – 16 ГБ, встроенной памяти – 128 ГБ.

#техника #steam deck #консоль #steamos #ос
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