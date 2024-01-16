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12 января ЦБ РФ причислил к финансовым пирамидам криптовалютный проект «Слово пацана». Об этом пишет, например, портал forklog.com.
Создатели проекта предлагали пользователям приобрести токен проекта Boiler (BLR). Сообщалось, что курс монеты растет каждый день от 1% до 25%. Вывод токенов с платформы был ограничен. Действовала хитрая схема, при которой вывести токены можно было только при наличии у пользователей определенного количества других монет — Booster (BST).
На сайте проекта были иллюстрации и кадры из сериала. Также в огромном количестве присутствовали так называемые «пацанские цитаты». Участникам проекта — в зависимости от их вкладов — присуждались ранги: например, «Чушпан» или «Авторитет».
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Позиция Цб в отношении подобных проектов однозначна. Еще пару лет назад Зампред ЦБ РФ Сергей Швецов в интервью Reuters рассказал, как главный регулятор страны смотрит на перспективы криптовалют. По его мнению, биткоин является финансовой пирамидой с технологическим уклоном, а участники крипторынка рискуют потерять все деньги.
Швецов считает, что люди надеются на огромную прибыль и входят на рынок криптовалют, зачастую влезая в долги и продавая все свое имущество. Обещаемая проектами прибыль всегда отражает уровень риска. Поэтому, как утверждает представитель Центробанка, чем больше вам обещают процентов с инвестиций, тем больше риск потерять вложения.
В данный момент ЦБ активно предостерегает граждан от рискованных инвестиций — за криптовалютными проектами не стоит экономического прогресса или вовсе отсутствует реальное денежное обеспечение. Лицензированные российские брокеры не имеют права работать с криптовалютами, однако население приобретает цифровые монеты на зарубежных платформах. Эти инструменты не подпадают под действия регулятора РФ.
Швецов подчеркнул, что в случае покупки токенов россиянина никто не защитит — деньги просто заберут. ЦБ в настоящее время имеет рычаги ограничения платежей в адрес компаний, у которых обнаруживают признаки нелегитимной деятельности — такие участники рынка незаконно привлекают средства граждан.