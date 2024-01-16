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Криптопроект «Слово пацана» признан Центробанком пирамидой
Нашумевший криптопроект «Слово пацана» признан пирамидой. Токены проекта BLR нельзя вывести с платформы.

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12 января ЦБ РФ причислил к финансовым пирамидам криптовалютный проект «Слово пацана». Об этом пишет, например, портал forklog.com.
Кадр из сериала «Слово пацана». Изображение из открытых источниковСоздатели проекта предлагали пользователям приобрести токен проекта Boiler (BLR). Сообщалось, что курс монеты растет каждый день от 1% до 25%. Вывод токенов с платформы был ограничен. Действовала хитрая схема, при которой вывести токены можно было только при наличии у пользователей определенного количества других монет — Booster (BST).

На сайте проекта были иллюстрации и кадры из сериала. Также в огромном количестве присутствовали так называемые «пацанские цитаты». Участникам проекта — в зависимости от их вкладов — присуждались ранги: например, «Чушпан» или «Авторитет».

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Позиция Цб в отношении подобных проектов однозначна. Еще пару лет назад Зампред ЦБ РФ Сергей Швецов в интервью Reuters рассказал, как главный регулятор страны смотрит на перспективы криптовалют. По его мнению, биткоин является финансовой пирамидой с технологическим уклоном, а участники крипторынка рискуют потерять все деньги.

Швецов считает, что люди надеются на огромную прибыль и входят на рынок криптовалют, зачастую влезая в долги и продавая все свое имущество. Обещаемая проектами прибыль всегда отражает уровень риска. Поэтому, как утверждает представитель Центробанка, чем больше вам обещают процентов с инвестиций, тем больше риск потерять вложения.

В данный момент ЦБ активно предостерегает граждан от рискованных инвестиций — за криптовалютными проектами не стоит экономического прогресса или вовсе отсутствует реальное денежное обеспечение. Лицензированные российские брокеры не имеют права работать с криптовалютами, однако население приобретает цифровые монеты на зарубежных платформах. Эти инструменты не подпадают под действия регулятора РФ.

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Швецов подчеркнул, что в случае покупки токенов россиянина никто не защитит — деньги просто заберут. ЦБ в настоящее время имеет рычаги ограничения платежей в адрес компаний, у которых обнаруживают признаки нелегитимной деятельности — такие участники рынка незаконно привлекают средства граждан.

#россия #криптовалюты #мошенничество #слово пацана #пирамида
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