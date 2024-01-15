15 января стало известно. что компания MicroStrategy удалила с YouTube около 80 дипфейков с основателем компании Майклом Сэйлором. Злоумышленники всё чаще используют созданные с помощью ИИ лица известных личностей для привлечения пользователей в мошеннические проекты.

Популярная тактика киберпреступников — использовать известных персон для привлечения жертв. На популярных платформах, таких как TikTok и YouTube, появляется все больше рекламы с участием знаменитостей. 15 января стало известно, что команда компании MicroStrategy удалила с YouTube почтисотню дипфейков с основателем фирмы Майклом Сэйлором.

Изображение из открытых источниковБывает, что известные спортсмены, певцы или инфлюенсеры рекомендуют сомнительные инвестиционные проекты. Но все эти рекламные ролики – иногда лучше, иногда хуже сделанные – фейки. На самом деле знаменитости не имеют никакого отношения к рекламируемой продукции и, скорее всего, даже не знают о ней.

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Криптовалюты нередко оказываются в центре мошенничества. Портал Internet Watchlist недавно предупредил о подобных попытках мошенничества.Рекомендуемые ссылки часто приводят к поддельным сайтам в стиле популярных новостных порталов. Там рекламируются сомнительные инвестиции. Как правило, посетителей попросят указать контактные данные.

Затем с ними связываются из колл-центра и предлагают «инвестировать» деньги. Внесенные средства в конечном итоге попадают в карманы мошенников. В то же время предпринимаются попытки заставить жертв внести еще больше денег с помощью ложных обещаний. Некоторые люди уже потеряли таким образом десятки или сотни тысяч долларов.



Как создаются видеоролики



С помощью искусственного интеллекта (ИИ) соответствующие ролики с фейковыми знаменитостями можно создать за очень короткое время. Однако качество сильно различается. По сути, существует несколько способов создания фейковых роликов.

Один из них — вырезать отрывок, например из интервью, а затем наложить на него фейковую аудиодорожку. ИИ лишь создает фальшивый голос знаменитостей. Он обучается с использованием реальных записей соответствующих людей. Достаточно всего лишь нескольких фактически произнесенных предложений, чтобы можно было имитировать голос.

Однако на практике результаты неоднозначны. Голос в роликах обычно звучит искусственно и почти металлически, как будто сгенерированный компьютером. Кроме того, движения губ не соответствуют сказанному. Если обратить внимание на эти особенности, фальшивые ролики можно относительно быстро распознать.

Но есть и более изощренные подделки. Имитируется не только голос. Движения губ также корректируются соответствующим образом. Стоит прислушаться к голосу, он все равно обычно звучит неестественно. Движения губ иногда прерывисты.



Преступники хотят нажиться на Илоне Маске



Иной способ мошенничество ориентирован конкретно на поклонников Илона Маска. Им предлагается отправить определенную сумму в биткоине или другой криптовалюте — и сделать это быстро, ведь предложение ограничено. Затем якобы пользователь получит удвоенную сумму.

Криптомошенники уже давно пытаются обдирать ничего не подозревающих пользователей с помощью этой аферы. Потому что удвоенная сумма переведенных на кошелек монет, естественно, не возвращается. Отправленные деньги исчезают в даркнете. Подобные мошенничества нередко встречались в комментариях на официальном аккаунте Илона Маска в Твиттере.

То, что произошло в другой популярной соцсети, было еще более неприятно. В социальной сети Марка Цукерберга проказничал некий аноним, у которого был аккаунт Илона Маска, казавшимся на первый взгляд подлинным. По крайней мере, на это указывала сине-белая галочка, которую площадка поставила в профиле. Согласно заявлениям соцсети, фальшивый профиль был переименован в Илона Маска. Ранее страница была посвящена индийскому актеру Джиту Райдатту. Аккаунт, вероятно, управлялся из Египта. То есть была страница актера с галочкой, а некто поименовал ее название в Илона Маска.

Неизвестно, как такой поддельный профиль получает галочку, которая означает проверку учетной записи. В любом случае в результате этот профиль отображался пользователям при поиске Илона Маска в сети как первый — и официально подтвержденный — профиль главы Tesla. Немногие знают, что Илон Маск общается в основном через свой канал в X (бывший Twitter).

Фальшивый Илон Маск мог использовать профиль почти две недели. Среди прочего, публиковались истории успеха из мира криптовалют 1,7 миллионам подписчикам, например, что SpaceX прикрепит логотип Dogecoin к своей ракете Falcon при следующем запуске. Предлагались бесплатно токены, что, конечно, попытка мошенничества.



Как реагирует YouTube



Почему рекламу мошеннических проектов вообще можно показывать на таких платформах, как YouTube? Компания Google заявила, что у нее есть «строгие правила», которые определяют, какая реклама разрешена на платформах. Сообщается, что эти руководящие принципы «последовательно выполняются».





«Если будет обнаружено, что рекламные объявления нарушают правила Google, они подлежат удалению, рекламодатель будет предупрежден, и могут быть приняты более суровые меры, вплоть до блокировки аккаунта», — говорится в заявлении Google.



Объявления проверяются на основе «информации из различных источников», как сказано на соответствующей странице справки. Объявления, нарушающие правила, обнаруживаются с помощью автоматизированных систем и проверки оператором.

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Количество несанкционированной рекламы в последнее время значительно возросло. Это следует из цифр, которые сообщает Google. В 2022 году было удалено более 5,2 миллиарда рекламных постов, что на 2 миллиарда больше, чем в предыдущем году. В результате всего было заблокировано 6,7 млн аккаунтов пользователей. Данные за 2023 год еще не доступны.