Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Наблюдается новая волна фейковых видеороликов со знаменитостями на YouTube
15 января стало известно. что компания MicroStrategy удалила с YouTube около 80 дипфейков с основателем компании Майклом Сэйлором. Злоумышленники всё чаще используют созданные с помощью ИИ лица известных личностей для привлечения пользователей в мошеннические проекты.

реклама

Популярная тактика киберпреступников — использовать известных персон для привлечения жертв. На популярных платформах, таких как TikTok и YouTube, появляется все больше рекламы с участием знаменитостей. 15 января стало известно, что команда компании MicroStrategy удалила с YouTube почтисотню дипфейков с основателем фирмы Майклом Сэйлором.

Изображение из открытых источниковБывает, что известные спортсмены, певцы или инфлюенсеры рекомендуют сомнительные инвестиционные проекты. Но все эти рекламные ролики – иногда лучше, иногда хуже сделанные – фейки. На самом деле знаменитости не имеют никакого отношения к рекламируемой продукции и, скорее всего, даже не знают о ней. 

реклама

Криптовалюты нередко оказываются в центре мошенничества. Портал Internet Watchlist недавно предупредил о подобных попытках мошенничества.Рекомендуемые ссылки часто приводят к поддельным сайтам в стиле популярных новостных порталов. Там рекламируются сомнительные инвестиции. Как правило, посетителей попросят указать контактные данные.

Затем с ними связываются из колл-центра и предлагают «инвестировать» деньги. Внесенные средства в конечном итоге попадают в карманы мошенников. В то же время предпринимаются попытки заставить жертв внести еще больше денег с помощью ложных обещаний. Некоторые люди уже потеряли таким образом десятки или сотни тысяч долларов.


Как создаются видеоролики


С помощью искусственного интеллекта (ИИ) соответствующие ролики с фейковыми знаменитостями можно создать за очень короткое время. Однако качество сильно различается. По сути, существует несколько способов создания фейковых роликов.

Один из них — вырезать отрывок, например из интервью, а затем наложить на него фейковую аудиодорожку. ИИ лишь создает фальшивый голос знаменитостей. Он обучается с использованием реальных записей соответствующих людей. Достаточно всего лишь нескольких фактически произнесенных предложений, чтобы можно было имитировать голос.

Однако на практике результаты неоднозначны. Голос в роликах обычно звучит искусственно и почти металлически, как будто сгенерированный компьютером. Кроме того, движения губ не соответствуют сказанному. Если обратить внимание на эти особенности, фальшивые ролики можно относительно быстро распознать.

Но есть и более изощренные подделки. Имитируется не только голос. Движения губ также корректируются соответствующим образом. Стоит прислушаться к голосу, он все равно обычно звучит неестественно. Движения губ иногда прерывисты.


Преступники хотят нажиться на Илоне Маске


Иной способ мошенничество ориентирован конкретно на поклонников Илона Маска. Им предлагается отправить определенную сумму в биткоине или другой криптовалюте — и сделать это быстро, ведь предложение ограничено. Затем якобы пользователь получит удвоенную сумму.

Криптомошенники уже давно пытаются обдирать ничего не подозревающих пользователей с помощью этой аферы. Потому что удвоенная сумма переведенных на кошелек монет, естественно, не возвращается. Отправленные деньги исчезают в даркнете. Подобные мошенничества нередко встречались в комментариях на официальном аккаунте Илона Маска в Твиттере. 

То, что произошло в другой популярной соцсети, было еще более неприятно. В социальной сети Марка Цукерберга проказничал некий аноним, у которого был аккаунт Илона Маска, казавшимся на первый взгляд подлинным. По крайней мере, на это указывала сине-белая галочка, которую площадка поставила в профиле. Согласно заявлениям соцсети, фальшивый профиль был переименован в Илона Маска. Ранее страница была посвящена индийскому актеру Джиту Райдатту. Аккаунт, вероятно, управлялся из Египта. То есть была страница актера с галочкой, а некто поименовал ее название в Илона Маска. 

Неизвестно, как такой поддельный профиль получает галочку, которая означает проверку учетной записи. В любом случае в результате этот профиль отображался пользователям при поиске Илона Маска в сети как первый — и официально подтвержденный — профиль главы Tesla. Немногие знают, что Илон Маск общается в основном через свой канал в X (бывший Twitter).

Фальшивый Илон Маск мог использовать профиль почти две недели. Среди прочего, публиковались истории успеха из мира криптовалют 1,7 миллионам подписчикам, например, что SpaceX прикрепит логотип Dogecoin к своей ракете Falcon при следующем запуске. Предлагались бесплатно токены, что, конечно, попытка мошенничества.


Как реагирует YouTube


Почему рекламу мошеннических проектов вообще можно показывать на таких платформах, как YouTube? Компания Google заявила, что у нее есть «строгие правила», которые определяют, какая реклама разрешена на платформах. Сообщается, что эти руководящие принципы «последовательно выполняются».


«Если будет обнаружено, что рекламные объявления нарушают правила Google, они подлежат удалению, рекламодатель будет предупрежден, и могут быть приняты более суровые меры, вплоть до блокировки аккаунта», — говорится в заявлении Google.


Объявления проверяются на основе «информации из различных источников», как сказано на соответствующей странице справки. Объявления, нарушающие правила, обнаруживаются с помощью автоматизированных систем и проверки оператором.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Количество несанкционированной рекламы в последнее время значительно возросло. Это следует из цифр, которые сообщает Google. В 2022 году было удалено более 5,2 миллиарда рекламных постов, что на 2 миллиарда больше, чем в предыдущем году. В результате всего было заблокировано 6,7 млн аккаунтов пользователей. Данные за 2023 год еще не доступны.

#криптовалюты #мошенничество #маск
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В Индии заблокировали доступ к Binance и множеству других криптовалютных бирж
Майнеров в Дагестане попросили отключить фермы на период холодов
Что такое халвинг Биткоина, для чего он создан, и почему в 2024 году ВТС может подорожать в 2 раза
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

MW: Россия наносит удары "Кинжалами" по военным заводам Украины, а ПВО не может их перехватить
24
EurAsian Times заметила у новейшего китайского истребителя FC-31 технологии от F-35 и F-22
11
В зоне СВО замечены первые танки, использующие системы подавления дронов Сания
40
Китайский «революционный» гиперзвуковой двигатель рассчитан на скорость 16 Маха
14
В Японии Boeing вынужденно сел, совершив внештатную посадку из-за трещины в кабине пилотов
+
Россия представила 1,5-тонную бомбу ФАБ-1500-М54 с обновлённым модулем УМПК
2
EK Web представила первый в отрасли жидкостный охладитель Nucleus AIO
2
Samsung Galaxy S24, S24 Plus и S24 Ultra будут получать обновления Android до 2031 года
+
В Санкт-Петербурге произошел масштабный пожар на складе Wildberries
1
ВКС России провели «уникальную» массовую ракетную атаку
8
Зафиксирован мощный сигнал из скопления семи галактик
2
Перевод 4000 биткоинов от Grayscale на сумму $ 175 млн вызывает рыночные спекуляции
+
Росатом построит комплекс по добыче и переработке золота на крупнейшем месторождении России
+
Серийные Tesla Cybertruck не блещут качеством сборки
+
Science: Множество древних городов обнаружены в тропических лесах Амазонки
1
Венесуэла отказывается от «нефтяной криптовалюты» Petro
2
Аналитики фиксируют рост корреляции между золотом и Биткоином и ожидают подорожания ВТС
+
Кастомные карты GeForce RTX 4070 SUPER появились в розничных магазинах по цене до 650 долларов
1
В Ростове-на-Дону тысячи жителей остались без света из-за аварии
1
Лунный модуль Peregrine долетел до Луны, но поставленные задачи выполнить не смог
3

Популярные статьи

Андервольтинг - принципиально неверное решение для снижения температуры видеокарты, делаем лучше
147
О судьбе истребителей МиГ-29, доставшихся Молдавии после распада СССР
1
Пять лучших фильмов (на мой субъективный взгляд) с Рутгером Хауэром
18
9 сомнительных процессоров и видеокарт Intel, AMD и NVIDIA, которые в 2024г вам лучше не покупать
43
Собираем мощный и качественный игровой ПК для игр в разрешении QHD за разумную сумму в 2024 году
9
О том, какие космические миссии состоятся в 2024 году
11
Xbox series S подрывают консольное подразделение Microsoft
9
Как Америка вытесняет Китай из интернета
2
В США надеются защитить украинские танки Abrams допзащитой ARAT от БПЛА, РПГ и дронов россиян
6
На фоне покупки Пакистаном FC-31, Индия может присоединиться к российским программам Су-57 и Су-75
2

Сейчас обсуждают

DonCarleone
18:58
Вот хохма будет если хуситы потопят авианосец американской ракетой...
Йемен запустила крылатую ракету по военному кораблю США в Красном море
palkovvodec
18:56
это всё басни из либероидных методичек, вечно у этих навозных мух в их навозной реальности всё растёт кроме собственных мозгов. а по факту у нас рост ввп, а в европе рецессия.
Ермак: Киев сожалеет об отсутствии КНР в переговорах по «формуле мира»
George Mendel
18:55
Может дела обстаят как раз наоборот, на Premium работает все лучше и без рекламы!? 🌞💭
Lenovo представила очень компактный ПК с мощным процессором Intel
Workshop
18:55
С крестными ходами против наводнений и заданиями: "Постройте храм в каждом квартале города"?
В России разрабатывают аналог SimCity с правильными семейными ценностями
palkovvodec
18:54
закалка прошлого даёт о себе знать, всё познаётся в сравнении, все аварии ликвидируют, либероидных паразитов тоже надо добивать
Ермак: Киев сожалеет об отсутствии КНР в переговорах по «формуле мира»
АЕV
18:53
Ну манагерам разработчикам и другому офисному планктону конечно не по здоровится а сантехникам электрикам механикам и иже с ними беспокоиться пока что не стоит
40% рабочих мест по всему миру могут быть затронуты ИИ
Михаил Иванович
18:50
Перед людьми в первую очередь надо искуплять вину, а то убийц помилуют, но вот жертвам и их родственникам от этого совсем не лучше
Бывший мэр Владивостока, осужденный за коррупцию, отправляется на спецоперацию
Александр Олейников
18:50
ну да, давайте пересядем обратно на 2х ядерники тогда. Зачем нам многопоточность
Феномен от AMD — почему платы AM4 и процессоры Ryzen 5000 остаются актуальными в 2024 году
Михаил Иванович
18:48
Он уже там, и его в розыск объявили
Бывший мэр Владивостока, осужденный за коррупцию, отправляется на спецоперацию
Учи Сипласплас
18:48
Я не понимаю зачем, ассистент полезный был
Производительность GeForce RTX 40 SUPER сравнили с ее предшественниками
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем