В 2024 году McDonald’s планирует использовать технологию Google Cloud в тысячах филиалов. Ожидается быстрое решение проблем, более свежая еда.

Чтобы подготовить свои рестораны по всему миру к новым технологиям, McDonald's сотрудничает с Google. Согласно заявлению, с 2024 года тысячи филиалов оснащены аппаратным и программным обеспечением Google Cloud, чтобы искусственный интеллект можно было использовать в сети ресторанов.

Изображение из открытых источниковСогласно заявлению, это решение призвано ускорить внедрение инноваций и улучшить качество обслуживания клиентов, команд ресторанов и сотрудников. Для этого также необходимо привести в порядок киоски самостоятельного заказа и мобильное приложение.

Ожидается, что после того, как новая система будет создана, менеджерам ресторанов станет гораздо проще «быстро находить и внедрять решения по сокращению перерывов в работе бизнеса». Но довольно общий пресс-релиз вызывает вопросы.

Самый актуальный вопрос — что именно должен делать ИИ, если, по мнению McDonald’s, преимуществом является «более свежая еда» для клиентов. Предполагается, что ИИ может быть использован в первую очередь в сфере McDrives.

Пионером в этом отношении могла бы стать сеть быстрого питания Wendy's. Также в сотрудничестве с Google она уже провела испытания в тестовом филиале в американском штате Огайо, где клиенты размещали свои заказы с помощью ИИ.

В заявлении McDonald's даже не обсуждается, сможет ли генеративный ИИ заменить человеческий персонал.