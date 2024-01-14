На этой неделе спотовые биткоин-ETF были впервые одобрены для торговли в США. Как прошел первый день торгов и какие выводы можно сделать.

Подошла к концу историческая неделя для криптоиндустрии. Поздно вечером в среду, 10 января, регулятор фондовой биржи США впервые разрешил торговать так называемыми спотовыми биткоин-ETF. Он одобрил 11 открытых заявок, в том числе от BlackRock, Fidelity, VanEck и Ark Investments/21Shares.

Изображение из открытых источниковВсе эксперты были уверены, что регулятор одобрит заявки. Обсуждалось только то, когда это произойдет. Одобренные спотовые ETF отличаются от ETF на фьючерсы, которые торгуются в США с осени 2021 года, тем, что они инвестируют непосредственно в криптовалюту. Напротив, ETF на фьючерсы инвестируют в финансовые продукты, которые отслеживают цену криптовалюты, но не в сам биткоин.

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С тех пор как в июне прошлого года крупнейший в мире управляющий активами BlackRock объявил о подаче заявки на спотовый ETF, в криптоиндустрии возник большой ажиотаж по этой теме.

Благодаря ETF институциональные инвесторы, которые перемещают действительно большие деньги на финансовые рынки, смогут легче инвестировать в биткоин. Это принесет на рынок новые деньги, что должно повлиять на цену BTC. ETF также могут познакомить не очень опытных частных инвесторов с рынком криптовалют. ETF придают биткоину дополнительную легитимность в устоявшейся финансовой индустрии.

11 спотовых ETF уже можно было торговать на следующий день после одобрения. И так мы уже знаем как минимум несколько цифр.

В первый день объёмы торгов составили $4,6 млрд. Большая часть этих средств поступила от Grayscale Bitcoin Trust, который был преобразован в ETF и имел объем торгов чуть более $2 млрд. Однако, как траст, он присутствует на рынке уже много лет и поэтому не является совершенно новым продуктом в отличие от других ETF. На долю BlackRock ETF пришлось чуть более миллиарда долларов. Объем торгов ETF Fidelity достиг $685 млн. У биткоин-ETF ARK 21Shares - более $275 млн.

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Как дебют ETF повлиял на цену биткоина



Вот и всё об объеме торгов ETF. Но как цена биткоина отреагировала на это одобрение? Было много предположений на этот счет. Спровоцирует ли это решение рост курса?

Немедленная реакция рынка была вполне предсказуемой. Сразу после того, как было объявлено об одобрении, цена подскочила - с $45 500 до примерно $47 600.

Когда на следующий день биткоин-ETF начали торговаться, цена криптовалюты снова выросла. После ничем не примечательных утренних торгов стоимость актива значительно выросла в четверг днем – вскоре после открытия фондового рынка в США. Курс составил чуть менее $48 800 и временно достиг самого высокого уровня с декабря 2021 года.

Однако в четверг вечером, 11 января, цена снова упала до уровня ниже $46 000. На выходных ситуация ухудшилась. Утром в воскресенье, 14 января, за 1 BTC дают $42 870.

С одной стороны, рыночные движения последних нескольких месяцев уже сильно предвосхитили решение по одобрению заявок. С начала октября цена биткоина выросла примерно на 70%. И еще более важен другой момент: одобрение биткоин-ETF в США не оказалось важным из-за их краткосрочного воздействия на рынок.

Долгосрочные последствия совершенно не зависят от немедленной реакции рынка.



