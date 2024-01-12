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Франция инвестирует миллиард евро в стартапы в области атомной энергетики
Стартап в области атомной энергетики Jimmy Energy получает финансирование от правительства Франции. Страна делает разворот в ядерной энергетике.

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После многих лет попыток снизить свою зависимость от ядерной энергии Франция сейчас переживает радикальную смену курса. Как сообщает издание Sifted, французское правительство выделило около одного миллиарда евро в рамках своего плана «Франция 2030» на поддержку ядерных проектов и стартапов, разрабатывающих технологии малых ядерных реакторов. Стартапы призваны решить проблемы в атомной энергетике за счет сокращения объема и радиоактивности отходов, улучшения возможностей переработки ядерных материалов и повышения безопасности.
Изображение: Jimmy Energy

По данным Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), Франция занимает третье место в мире по производству электроэнергии из ядерных реакторов после США и Китая. Однако Франция получает 62,5% своей энергии за счет атомной энергии, что является самым высоким процентом в мире. Президент Эммануэль Макрон продвигал закон, целью которого является снижение зависимости Франции от ядерной энергии с 75% до 50%. Согласно закону, атомные электростанции должны быть закрыты и заменены альтернативными источниками энергии, такими как солнечная, ветровая и гидроэнергетика.

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Но в начале 2022 года, когда цены на природный газ взлетели, конфликт на Украине нарушил поставки энергоносителей и выросли опасения по поводу изменения климата, Макрон решил пойти другим путем и разрешить строительство шести новых ядерных реакторов во Франции. В декабре 2023 года Макрон пожаловался, что правительство спустя десять лет зашло в тупик в вопросах ядерной энергетики. 


«Все полностью изменилось», — сказал он.


Шесть новых реакторов строятся и управляются французским энергетическим гигантом EDF. Правительство выделило €42 млн на найм и обучение 100 000 работников атомной отрасли в течение следующих десяти лет. Но свою роль сыграют и стартапы: правительство уже выбрало восемь компаний, которые получат финансирование в размере €102,1 млн.

В их число входит компания Jimmy Energy, которая была запущена в 2020 году и привлекла €20 млн, а в прошлом году получила €32 млн от правительства Франции. Компания использует старую технологию ядерного деления для разработки микрореакторов, которые можно напрямую подключать к существующим промышленным предприятиям. Тепло, производимое этими реакторами, дешевле, чем использование ископаемого топлива.

Более экспериментальный стартап — Renaissance Fusion, который работает над термоядерной технологией, объединяющей атомы для производства энергии. Renaissance получил €10 млн от французского правительства и привлек €15 млн венчурного капитала.

Другая компания, NAAREA, разрабатывает небольшие модульные реакторы размером с автобус, которые можно полностью производить на заводе. Стартап использует процесс «быстрых нейтронов», при котором сжигаются долгоживущие радиоактивные отходы, при этом из-за его размера для охлаждения системы не требуется вода.

На сегодняшний день NAAREA получила €50 млн от инвесторов и €10 млн от правительства Франции. Компания ищет раунд серии А на сумму €150 млн, чтобы ускорить свое развитие и начать масштабирование производства. 

Молодые компании полагаются в первую очередь на крупные раунды финансирования, в то время как суммы денег от государства относительно невелики по сравнению с ними. Но они, безусловно, важны, поскольку, по мнению NAAREA, повышают доверие со стороны частных инвесторов.



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#технологии #франция #энергетика #jimmy energy
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