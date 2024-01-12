OpenAI хочет получить права на использование контента для обучения своих ИИ-моделей. Этот контент используется исключительно для обучения модели и не будет воспроизводиться.

The New York Times инициировала судебный процесс против OpenAI о возмещении миллиардного ущерба от кражи контента. Сейчас со многими издателей пытаются договориться о лицензировании обучающего контента по искусственному интеллекту с открытым исходным кодом.

Изображение: ВикипедияСогласно обвинениям, OpenAI изначально без разрешения получила доступ к медиаконтенту различных издательств. Таким образом, модели ИИ должны улучшить свою функциональность и технологичность. Многим медиакомпаниям это не понравилось, и в результате они заблокировали краулеры ИИ-компаний на своих сайтах. Однако OpenAI не хочет обходиться без контента.

Согласно отчету Bloomberg, представитель OpenAI Том Рубин заявил, что компания уверена, что сможет найти мирное решение разногласий вместе с издательствами. За последние несколько недель было много переговоров о лицензионных соглашениях. Следует избегать неприятных юридических споров, говорит Рубин.

В будущем контрактов будет больше. Неизвестно, с какими именно компаниями OpenAI ведет переговоры. Однако первые уже заключенные контракты свидетельствуют о том, что деньги должны получить не только американские, но и европейские издатели.

OpenAI, как сообщается, предлагала медиакомпаниям от $1 млн до $5 млн в в год за использование контента. Даже для небольших издателей это крошечная сумма, из-за которой OpenAI может затруднить заключение контрактов.

Несмотря на то, что ведется множество переговоров, к иску New York Times все равно следует отнестись серьезно: речь идет о миллиардах. Юридический спор может стать реальной угрозой для OpenAI, если влиятельная американская газета выиграет дело.

OpenAI теперь стремится создать юридически безопасную основу с помощью лицензионных соглашений. Раньше контент просто «выдирали» из интернета; иначе компании-разработчики ПО для ИИ не смогли бы получить такие огромные объемы текста. Для OpenAI крайне важно найти баланс между необходимостью в актуальных и точных данных для создания моделей и сохранением контроля над тем, откуда они поступают.

Несмотря на продолжающуюся судебную тяжбу между индустрией программного обеспечения и медиа, некоторые лидеры СМИ сохраняют оптимизм в отношении искусственного интеллекта.