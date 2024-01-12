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kosmos_news
Британские ученые создают органический керосин из человеческих отходов жизнедеятельности
Вскоре самолеты смогут летать на специальном керосине. Эта технология передового производства биотоплива.

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Британцы работают, чтобы помочь нашей планете сократить выбросы CO2. Но несколько необычным способом: компания Firefly Green Fuels хочет производить CO₂-нейтральный органический керосин из человеческих фекалий. Это сырье, «не имеющее никакой ценности», и оно при этом широко доступно.
Изображение из открытых источниковПолеты вредны для окружающей среды, поскольку обычный авиационный керосин выделяет парниковые газы и, следовательно, выбрасывается много углекислого газа (CO₂). Повышенный уровень CO₂ в атмосфере оказывает огромное влияние на климат и окружающую среду. Таким образом, если топливо можно получить из экологически чистого и CO₂-нейтрального сырья, появится альтернатива. Над этим сейчас работают химики в лаборатории в Глостершире. Они пытаются производить биотопливо, в котором фекалии очистных сооружений превращаются в керосин. 


«Авиационная промышленность отчаянно пытается найти альтернативные источники реактивного топлива, которые не усугубят изменение климата», — таков девиз Firefly Green Fuels.

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Отходы обрабатываются и превращаются в нефть, которая в конечном итоге так же эффективна, как ископаемая сырая нефть. Исходный материал другой, но сам процесс изготовления «почти» не отличается от первоначальных способов производства керосина.
Но регуляторам потребуется некоторое время, чтобы дать зеленый свет проекту, говорит Серджио Лима, директор по исследованиям Firefly Green Fuels. Следует также отметить, что топлива, получаемого из канализационных стоков, никогда не будет достаточно, чтобы позволить всем самолетам во всем мире летать на биокеросине.

#технологии #энергетика #экология #топливо #биотопливо #керосин
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