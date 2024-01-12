Согласно анализу компании Chainalysis, преступная деятельность, связанная с криптовалютами, в прошлом году значительно снизилась.

Аналитическая компания Chainalysis представила отчет, показывающий, что законные транзакции сократились в процентном отношении гораздо меньше, чем нелегальные. Данные также показывают, что в 2023 году мошенники, которые обычно представляют самую прибыльную криминальную группировку с различными тактиками, такими как обещание завышенной прибыли, получили около $1 млрд дохода. Это почти на $3,3 млрд, или на 77%, меньше выручки, чем в 2022 году. Снижение в прошлом году последовало за тенденцией 2022 года, когда выручка была значительно ниже, чем в 2021 году. Ситуация примечательна, потому что это произошло во время общего роста цен, который обычно также увеличивает доходы от мошенничества.

Изображение из открытых источниковЭто снижение связано с внезапным исчезновением двух крупных игроков, VidiLook и Chia Tai, которые, по-видимому, совершили экзит-скам, то есть перемещение средств из основных кошельков и прекращение ввода и вывода средств пользователями. Определенный рост наблюдается в мошенничествах, связанных с криминальными программами-вымогателями, основанными на криптовалюте — типе атаки вредоносного ПО, которое шифрует данные жертвы и предотвращает доступ до тех пор, пока не будет выплачен выкуп.

После самого успешного года для вымогателей программ-вымогателей в 2021 году, когда доход составил почти $940 млн, эта форма криптопреступности также значительно сократилась за последний год. Но в 2023 году злоумышленники-вымогатели уже получили около $500 млн — почти на $200 млн больше, чем за первое полугодие 2022 года.

Фирма по кибербезопасности Kivu подозревает, что причиной такого поворота является увеличение количества атак, связанных с очень маленькими платежами, а также увеличение шантажа со стороны богатых компаний с очень крупными платежами. Кроме того, возросло количество требований о выкупе со стороны злоумышленников, что, как утверждается, частично связано с тенденцией неуплаты жертвами.

Итак, данные Chainalysis показывают, что в 2023 году общая активность в сфере криптовалют резко снизилась, несмотря на рост стоимости активов. Защита пользователей и давление со стороны правоохранительных органов кажутся частично успешными. Однако исключение атак программ-вымогателей напоминает о том, что такие действия представляют собой серьезную угрозу, и для защиты бизнеса необходимо дальнейшее совершенствование методов кибербезопасности и резервного копирования данных.