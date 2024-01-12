В сети биткоина продолжает наблюдаться резкое увеличение комиссий. Текущие значения в последний раз были достигнуты около двух лет назад. В то время BTC тестировал новые ценовые максимумы.

11 января цена биткоина приблизилась к отметке $49 000. При этом, комиссии сети биткоина во второй половине декабря значительно выросли. 17 декабря средняя стоимость транзакции взлетела до $38,40. Отметка в $40 была почти пробита. К 19 декабря комиссии снизились, и транзакция стоит около $8. Но огромных транзакционных издержек полностью избежать не удалось.

Изображение: ВикипедияОколо 90 000 транзакций ожидали подтверждения от постоянно загруженной сети биткоина. Блокчейн может обрабатывать только семь транзакций в секунду.

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Итак, 17 декабря были зафиксированы самые высокие комиссии с апреля 2021 года, когда средняя транзакция в какой-то момент стоила $63. Эта хорошая новость для майнеров, которые получают дополнительную прибыль от высоких комиссий. Однако затраты раздражают конечных потребителей. Оптимизм на рынке криптовалют в настоящее время растет. Происходит больше транзакций через биткоин.

На Ordinals по-прежнему приходится большая доля использования сети. В настоящее время торговля Ordinals стремительно развивается — настолько, что рынок NFT централизованной криптовалютной биржи OKX переживает расцвет, согласно данным DappRadar.

Биткоин установил новый рекорд в прошлом месяце. Впервые объем торговли биткоин-NFT больше, чем в блокчейне Ethereum. До сих пор второй по величине блокчейн был безусловным лидером в этой области.

В последнее время к обычным Ordinals присоединилось много токенов BRC-20. Это взаимозаменяемый стандарт токена, основанный на технологии Ordinals. Пользователи могут генерировать свои собственные токены в блокчейне биткоина.

Сейчас среди 100 крупнейших криптовалют есть два токена BRC-20: SATS (1000SATS) и ORDI (ORDI).

Ни Ordinals, ни токены BRC-20 не имеют технических преимуществ. Токены BRC-20 извлекают выгоду из нового увлечения мем-монетами. Ordinals извлекают выгоду из возобновившегося спроса на NFT, напоминающего события на рубеже 2021/2022 годов. В середине декабря аукционный дом Sotheby’s продал три Ordinals, каждый за шестизначную сумму. Ранее эксперты оценивали их стоимость в $20 000–30 000.