Две команды исследовали, какие именно объекты остались после вспышки сверхновой.

Предположение о том, что черная дыра или нейтронная звезда образовалась из сверхновой, не ново. Однако это предположение пока не доказано, поскольку процесс никогда не наблюдался. Но теперь появились новые наблюдения, подтверждающие связь между вспышкой сверхновой и другими объектами.

Изображение: ЕКАВспышка сверхновой — одно из самых жестких событий в космосе. Когда звезда достигает конца своей жизни, она коллапсирует под действием собственной гравитации, и внешняя оболочка сдувается. Что станет с остатками взрыва, пока остается загадкой. Если масса исходной звезды меньше 8 масс Солнца, оставшееся ядро становится белым карликом. Если бы у нее было от 8 до 30 солнечных масс, она стала бы нейтронной звездой, масса которой сама может достигать 2,3 солнечных масс. Но если звезда будет еще массивнее 30 солнечных масс, она станет черной дырой.

В ходе новых наблюдений две независимые команды смогли найти доказательства этого. Они наблюдали сверхновую SN 2022jli.

Обычно, когда исследователи наблюдают сверхновую, они видят звезду, которая на короткое время становится ярче, а затем медленно уменьшается. Но с SN 2022jli дела обстоят иначе. Общая яркость снижалась, но со значительными колебаниями каждые 12 дней.

Это могло быть связано с присутствием как минимум еще одной звезды. Такие двойные звездные системы не редкость. Как правило, звезда-компаньон не переживает сверхновую. В случае SN 2022jli два объекта продолжают вращение вокруг друг друга.

Вот как, вероятно, произошла сверхновая (слева направо и сверху вниз). Изображение: ЕКА Выброшенный SN 2022jli материал вызвал раздувание атмосферы звезды-компаньона. Всякий раз, когда образовавшийся компактный объект пролетает через эту атмосферу, он крадет водород у звезды-компаньона.

Он собирает его в горячий диск материи, который его окружает. Это происходит через определенные промежутки времени и высвобождает столько энергии, что исследователи смогли наблюдать по изменению яркости.

Обе команды пришли к выводу, что это сможет сделать нейтронная звезда или черная дыра. Однако они не смогли наблюдать или идентифицировать объект. Второе исследование, проведенное Томасом Муром из Королевского университета в Белфасте, было опубликовано в Astrophysical Journal. В будущем новые телескопы расскажут больше о компактном объекте и судьбе его звезды-компаньона.