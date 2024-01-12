Электромобили Volkswagen будут оснащены чат-ботом ChatGPT.

Почему следует выбирать Volkswagen, когда существует так много других (электрических) автомобилей? Одним из аргументов в пользу этого должен быть ChatGPT. Немецкий автомобильный гигант, который испытывает финансовые проблемы, объявил на выставке технологий CES, что чат-бот OpenAI в будущем станет частью системы голосового управления IDA. Модели ID.7, ID.5, ID.4, ID.3, а также новые модели Tiguan, Passat и Golf будут оснащены ChatGPT.

Изображение: Volkswagen AGКлиенты Volkswagen могут использовать голосовой помощник IDA как обычно. Также подчеркивается, что OpenAI не имеет доступа к данным транспортных средств. Скорее, речь идет о возможности задавать вопросы ChatGPT на ходу, а ответы затем будут зачитаны знакомым голосом информационно-развлекательной системы VW. ChatGPT предназначен как дополнение для тех ситуаций, в которых IDA не знает, что делать дальше. Например, инструкции по навигации дополнительно обрабатываются собственной системой VW.

Volkswagen, который, несмотря на большие амбиции, пока не добился успеха с собственным программным обеспечением, полагается на помощь зарегистрированной на бирже американской компании Cerence в интеграции ChatGPT. Она специализируется на программном обеспечении для автомобильного сектора и уже имеет среди своих клиентов GM, Ford, Stellantis, BMW, Mercedes и многочисленных азиатских производителей автомобилей.

«Cerence Chat Pro» — это программное обеспечение, которое предоставляется OEM-производителям для интеграции. В ПО интегрирована технология GPT от OpenAI. Неудивительно, что Cerence также является партнером Microsoft в сервисе Azure OpenAI.

Также планируется более глубокая интеграция ChatGPT в автомобили VW. Акции Cerence очень позитивно отреагировали на новости Volkswagen. Акции VW незначительно выросли.